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20.05.2019 16:20
Рубрика: Экономика

В России вырастет МРОТ

Текст: Евгений Гайва
В России будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"С 1 января 2021 корзина будет пересмотрена в большую сторону. …В этой связи и минимальный размер оплаты труда будет увеличен", - заявил Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
В дальнейшем стандарты МРОТ также будут повышаться. Минтруд будет следить за изменением соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы, добавил глава Минтруда.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Как отметил министр, до 2024 года в России в два раза должно сократиться количество граждан, живущих за чертой бедности. Сделать это можно двумя путями: повысить зарплату и предоставить целевую социальную помощь, сказал министр.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд
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