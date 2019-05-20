В России будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.

"С 1 января 2021 корзина будет пересмотрена в большую сторону. …В этой связи и минимальный размер оплаты труда будет увеличен", - заявил Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

В дальнейшем стандарты МРОТ также будут повышаться. Минтруд будет следить за изменением соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы, добавил глава Минтруда.

Как отметил министр, до 2024 года в России в два раза должно сократиться количество граждан, живущих за чертой бедности. Сделать это можно двумя путями: повысить зарплату и предоставить целевую социальную помощь, сказал министр.