21 мая в Вене откроется Европейская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай", которая получила название "Все вместе или каждый за себя? Взгляды России и ЕС на будущее многосторонней дипломатии". В ходе предстоящих дискуссий эксперты обсудят, способны ли дипломаты в современном мире работать сообща над решением глобальных проблем, или такие попытки скорее приведут к неудаче, потому что каждая сторона будет отстаивать лишь собственные интересы. Мероприятие организовано в партнерстве с Академией национальной обороны Австрии, Институтом политики безопасности и Научным кластером полемологии и правовой этики Венского университета.

Одна из главных предпосылок конференции звучит так: достижения и механизмы многосторонней дипломатии сегодня находятся в остром кризисе или уничтожены. При этом проблем в мире становится все больше, и неспособность дипломатических структур договариваться может привести к распаду самой модели многосторонней дипломатии. Ее расцвет пришелся на 1980-1990-е годы, когда развивались Евросоюз и ОБСЕ, заключались договора в области контроля над вооружениями, появлялись новые центры силы. Но сегодня все эти достижения, во многом благодаря стараниям США, рассыпаются, и что придет им на смену - неясно. Все больше государств начинают полагаться на односторонние меры или переговоры двух сторон, не стремясь учитывать мнение остальных. В ходе Европейского Валдая собравшиеся эксперты намерены проанализировать последние тенденции в этой области и провести своего рода мозговой штурм, чтобы найти способ сохранить многостороннюю дипломатию.

Все больше государств начинают полагаться на односторонние меры

Если раньше в отношениях ЕС и России наблюдалась стагнация, то сейчас появились возможности внести на рассмотрение двух сторон определенные идеи, которые могут быть услышаны, считают в клубе "Валдай". Столица Австрии в качестве места проведения конференции тоже выбрана не случайно - Австрия состоит в Евросоюзе, но не входит в НАТО, и ее нейтралитет обеспечивает особые позиции в контактах с Москвой. "Конечно, не стоит ожидать, что на конференции будет найден всеобъемлющий план решения всех мировых проблем, но мы надеемся очертить некоторые подходы к решению отдельных кризисов, - пояснил "РГ" глава Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. - Главное - у нас есть ощущение, что мы уловили модальность, в которой могут быть решены многие проблемы. Мы не строители, мы архитекторы, которые делают эскиз и план здания".

По словам Быстрицкого, по итогам конференции подготовят коммюнике, которое будет разослано в различные структуры Евросоюза, России и международных организаций.

Как ожидается, в конференции примут участие видные эксперты из России, Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Норвегии, Польши, Франции и других стран, в том числе замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, генсек ОБСЕ Томас Гремингер, научный директор Норвежского нобелевского института Асле Тойе и многие другие.

P. S. Когда верстался номер стало известно, что австрийская сторона отказалась от участия в мероприятии. Как считают в клубе "Валдай", это вызвано внутриполитической ситуацией в Австрии.