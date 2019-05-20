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Рубрика: Экономика

Дом на память

Ведомствам разрешат бесплатно арендовать памятники архитектуры
Текст: Мария Щедрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Ведомства получат возможность бесплатно располагаться в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Соответствующий законопроект Госдума готовит к рассмотрению в первом чтении.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Сейчас безвозмездно располагаться в исторических зданиях и сооружениях могут благотворительные, религиозные, общественные организации, а также детские общественные объединения. Теперь к этому списку планируют добавить и ведомства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Разработчики законопроекта утверждают, что это поможет решить проблему с поддержанием памятников истории и культуры в надлежащем состоянии. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отмечает, что иногда то или иное госучреждение отказывается реставрировать арендуемое здание. Причина: ведомство тратит немалые средства на аренду помещения.

Сегодня, например, территориальные управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации занимают постройки начала прошлого века, которые располагаются по Садовому кольцу. В помещениях, составляющих культурно-исторический фонд страны, находятся и некоторые военные комиссариаты Минобороны России. По действующим правилам они должны платить за аренду.

Но, как полагают эксперты, если бы ведомству не приходилось тратить немалые суммы на аренду, оно могло бы направить те же самые средства на ремонт. Сохранение и реставрация объекта культурного наследия - прямая обязанность тех, кто его занимает.

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