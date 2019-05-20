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Рубрика: В мире

По законам доверия

Вячеслав Володин в Киргизии обсудит вопросы безопасности
Текст: Татьяна Замахина (Бишкек)
Российская газета - Столичный выпуск № 106(7864)
Сегодня в Бишкеке пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). А накануне "на полях" мероприятия председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с рядом коллег по организации.

На встречах с главами парламентов стран - участниц ОДКБ, в частности, обсуждалась повестка предстоящего заседания.

Говоря о тематике заседания с хозяином встречи - главой киргизского парламента Дастанбеком Джумабековым, - Вячеслав Володин особо выделил вопросы гармонизации законодательств стран-участниц, региональное сотрудничество, развитие цифровой экономики, а также борьбу с терроризмом. В свою очередь, Дастанбек Джумабеков заявил, что проведение заседания Совета ПА ОДКБ является для страны "почетной миссией".

Бывшие президенты Киргизии лишились неприкосновенности

"Сквозной" темой всех переговоров с участием Володина "на полях" заседания Совета стало развитие двусторонних контактов. С киргизским коллегой председатель Госдумы констатировал рост товарооборота между странами в прошлом году на 17 процентов. Такой позитивный результат можно объяснить тем, что Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз. Спикер Госдумы, кроме того, призвал к более активному взаимодействию с республикой по линии образования. В братском государстве русский язык имеет статус официального. В связи с этим Володин указал на готовность России проработать вопросы подготовки специалистов и учебников для приезжающих в страну граждан республики. По мнению председателя Госдумы, это откроет новые горизонты для работающих в России киргизов (их порядка 663 тыс. человек). "Когда люди знают язык страны, куда они приезжают, это добавляет им возможностей для самореализации", - отметил он.Володин также пообщался с коллегами по ПА ОДКБ из Армении и Казахстана.

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