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20.05.2019 15:10
Рубрика: Власть

Владимир Путин проверил ход "мусорной реформы"

Текст: Кира Латухина
О реализации нацпроекта "Экология" президент поговорил Владимир Путин с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.
Владимир Путин с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Фото: kremlin.ru Владимир Путин с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Фото: kremlin.ru

"В нацпроекте по экологии у нас несколько направлений, даже я бы сказал много - направлений 10-11", - заметил глава государства. "11", - уточнил собеседник. "Расскажите, пожалуйста, как идет работа", - предложил Владимир Путин.

"Министерство природных ресурсов и экологии приступило к реализации национального проекта "Экология", он состоит из 11 федеральных проектов, мы делим их на пять групп: это коммунальные отходы, реформа; это вода; воздух; биоразнообразие и НДТ (наилучшие доступные технологии, они красной линией у нас проходят практически через весь проект)", - начал доклад Кобылкин.

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В этом году по программе "Чистая страна" начаты работы по рекультивации 48 свалок, всего предстоит рекультивировать 191 свалку в чертах городов до 2024 года. Работа идет по плану. Нужно будет построить 220 заводов по сортировке и переработке. 20 из них уже отобрали, идет проверка проектов и до конца года начнется финансирование. К концу года выберут еще около 80 заводов.

"По разделу "Вода", - продолжил министр. - У нас наша великая река Волга, 60 миллионов людей, проживающих там. Конечно, предстоит огромное количество реконструкций сооружений, в том числе канализационно-очистных, они на 80 процентов практически находятся в состоянии, требующем реконструкции". Программа идет вместе с министерством строительства и ЖКХ. По словам Кобылкина, это один из самых тяжелых проектов. "Задача сложная, но мы постараемся с ней справиться", - заверил он.

"Там проблемы долго накапливались", - прокомментировал Путин. "И некоторые из них финансово очень емкие при решении", - оценил он.

"Предстоит, конечно, биоразнообразием заняться и вернуть рыбу в Волгу - ту, которая раньше была, - тоже такие проекты у нас стоят", - сообщил докладчик.

Большие накопленные проблемы есть и по озерам, в частности, по Байкалу. Также предстоит рекультивировать Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, убрать накопители шлама, которые угрожают экологии уникального озера. "Мы уже приступили к пробной эксплуатации, подбираем технологии, думаю, что в ближайший месяц мы уже определимся с технологией и начнем рекультивацию", - сообщил Кобылкин.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Министр рассказал и о работе по таким сложным объектам, как "Игумново", "Черная дыра", "Белое море" Нижегородской области, где также нужно было приступить к рекультивации. "Конечно, огромную работу проводит местная власть, надо отметить работу губернатора Никитина", - похвалил он. Кобылкин рассчитывает, что в ноябре-декабре "с проектом "Черная дыра" мы подойдем к концу". "Технология непростая, сложная", - сказал он. "Оборудование в основном российское, прошедшее экспертизу, и высокая степень вероятности, что к концу года мы этот объект рекультивируем", - полагает министр.

"Также работы ведутся по "Белому морю". Я тоже надеюсь, что максимум в первом квартале следующего года эти работы будут выполнены", - заявил Кобылкин. Рассказал он и о свалке "Игумново" в Нижегородской области, которая занимала 100 гектаров и была 44 метра высотой. "Также идут работы по пассивной дегазации, мы отводим газ на факел, уже всю эту работу провели. Откосы укрепляем, делаем полностью фильтрацию и полностью обеззараживаем", - сказал он.

"Надеюсь, что приступим в следующем году уже к реализации "Красного Бора" (рекультивация полигона в Ленинградской области). "В этом году мы заключим договор на проектирование, получим проект, и на следующий год она у нас стоит как раз", - сообщил докладчик.

Власть Работа власти Госуправление Президент "Мусорная" реформа
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