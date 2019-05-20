Владимир Зеленский официально стал президентом Украины

20 мая в Киеве прошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Обещанных его советниками нетрадиционных ходов не было, если не считать таковым объявление о роспуске Верховной рады, сделанное с парламентской трибуны. Инаугурационная речь нового президента была преисполнена пафоса и эмоций, и настолько же лишена конкретики. О том, как Зеленский собирается вернуть на Украину гражданский мир и всеобщее благосостояние, по-прежнему можно только гадать. Единственным новшеством церемонии стало прохождение избранного президента из Мариинского парка к парадному входу Верховной рады, в ходе которого он пожимал руки людям за ограждениями, фотографировался с ними и поцеловал в прыжке в бритую макушку своего друга и коллегу по "Кварталу 95" Евгения Кошевого. Двери парламента перед ним не закрылись, как девять лет назад перед Виктором Януковичем, и гвардеец не упал в обморок, как пять лет назад на инаугурации Порошенко.

Однако неприятная и символичная "фишечка" все-таки случилась: после принесения присяги и получения президентских регалий, удостоверение главы государства упало с подушки, которую держал боец почетного караула. Впрочем, сам Зеленский этот знак не заметил и более того в своем обращении к народу Украины дал понять, что не держится за кресло президента. Однако и повторять ранее озвученное обещание - не идти на второй срок - не стал, но попросил чиновников не вешать его портреты в кабинетах, предложив вместо этого окружить себя фотографиями собственных детей.

Содержательная часть выступления Зеленского свелась к призыву отставки правительства и решению распустить парламент

Главной своей задачей Зеленский в первой президентской речи назвал мир на Украине. Хотя часть, посвященного миру, патетического отрывка Зеленский произнес на русском языке, из сказанного становится ясно, что недлинный и понятный текст - Комплекс мер по выполнению Минских соглашений - он не читал ни на русском, ни на английском. Тем более странно звучит утверждение о том, что "не мы начали войну". Ведь без ответа на вопрос, после каких событий и чьих приказов в стране начался кровавый гражданский конфликт, а равно и без наказания конкретных виновных, разговор о мире может закончиться, не начавшись. При этом Зеленский старательно избегал оборотов о "стране-агрессоре" и в целом старался не упоминать Россию, а вместе с нею и "святой майдан", но общая тональность заявлений оставила ощущение, что отказываться от тезисов своего предшественника и соперника Порошенко Зеленский не собирается.

Зато он провозгласил, что украинцев со вчерашнего дня стало 65 миллионов - "тех, кого родила украинская земля, в Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке". Всем им Зеленский пообещал украинское гражданство в случае возвращения. Только неназванный президентский спичрайтер знает, откуда возникла цифра в 65 миллионов. Ведь даже в 1989 году, до распада СССР, демографической ямы девяностых и начала эмиграции из страны, в последние пять лет принявшей характер повального бегства, население Украины - всех национальностей - составляло чуть более 51 миллиона человек. Теперь же местные эксперты и демографы говорят максимум о 30 миллионах. Очевидно, лозунг "Нас 65 миллионов" будет использоваться его партией в парламентской кампании, как до этого аналогичный тезис "Нас 52 миллиона" эксплуатировал Виктор Ющенко. Но с точки зрения ответственного политика, каким был Рональд Рейган, о котором Зеленский многозначительно упомянул в речи, разумнее и ответственнее было бы пообещать всеобщую перепись, не проводившуюся уже восемнадцать лет. Признаком политической зрелости стал бы и ответ на вопрос, почему украинцы бегут "в Африку и Австралию" и не желают возвращаться на "родину героев" вроде уважаемых Порошенко и, как выяснилось, Зеленским Бандеры и Шухевича. Вместо этого шестой президент выступил с благим, но после 2014 года совершенно невыполнимым пожеланием "стать исландцами в футболе, израильтянами в защите своей земли, японцами по технологиям, швейцарцами в умении счастливо жить". Исходя из украинских реалий, ему разумнее было пообещать, как Черчилль, "кровь, пот и слезы", но эту историческую личность вместе с риторическим наследием ранее тоже застолбил Порошенко, присутствовавший на церемонии вместе с Ющенко, Кучмой и Кравчуком.

Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию и Пересопницкое Евангелие. Фото: РИА Новости

Лица умудренных знанием украинской политики предшественников, слушавших Зеленского, выражали что угодно, но не вдохновение, и не радость. В случае с Кучмой это, вероятно, объяснялось тем, что наследник президентской булавы не прислушался к его советам. "Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта. Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видим сегодня то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через пять лет пришли, какой результат получили", - посоветовал Кучма Зеленскому после второго тура выборов. Что конкретно собирается делать Зеленский на своем посту для преодоления разрухи, он, очевидно, не услышал.

Содержательная часть выступления Зеленского свелась только к призыву отставки правительства и решению распустить парламент. Когда, обращаясь к правительству, он сказал: "Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать про будущие поколения, а не про будущие выборы", в правительственной ложе многие заулыбались. Чего здесь было больше - пренебрежения к Зеленскому, убежденности в шуточности его слов или уверенности в собственном будущем, станет вскоре известно.

Наконец, Зеленский объявил: "Я распускаю Верховную раду восьмого созыва". Но перед этим попросил депутатов удовлетворить его пожелания - снять с себя депутатскую неприкосновенность, принять закон о незаконном обогащении, принять избирательный кодекс вместе с пропорциональной системой голосования. В заключение Зеленский пообещал "сделать все, чтобы украинцы не плакали". Спикер Рады Парубий поблагодарил президента за участие в торжественном заседании парламента и, наверное, впервые в жизни удачно сострил: "Спасибо, было смешно".

Зеленский многозначительной шутки, кажется, не понял. Сразу после этого Парубий, Порошенко, Яценюк и представители фракций закрылись в кабинете спикера для обсуждения главного вопроса украинского парламентаризма - распускаться или нет, а если да, то на каких условиях. Разговор на эту тему, вероятно, состоялся потому, что глава американской делегации, министр энергетики Рик Перри заявил, что "США вместе с народом Украины и мы с нетерпением ждем совместной работы с новым президентом, и, надеюсь, с новым парламентом".