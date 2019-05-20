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20.05.2019 10:53
Рубрика: В мире

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины

Текст: Алексей Чуриков
В качестве первой общегосударственной задачи Зеленский заявил - "прекращение огня на Донбассе".
Фото: REUTERS/Gleb Garanich Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины. В своих первых словах инаугурационной речи Зеленский отметил, что "все украинцы приняли присягу". "Мой шестилетний сын спросил: "Пап, если ты президент, значит я тоже президент?" Да, это так и есть, каждый из нас президент. Не только я принимаю присягу, каждый из нас положил руку на конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине", - заявил Владимир Зеленский.

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В своей речи Зеленский также отметил, что украинцев всего "65 миллионов человек". "Нас 65 миллионов, не удивляйтесь. Всех тех, кого народила украинская земля, живущих сейчас в Европе, в Америке и Азии", - заявил президент Украины, пообещав, что даст гражданство всем, кто захочет вернуться.

Новый глава Украины пообещал сделать все, любой ценой, ради прекращения войны. "А на что вы, украинцы, готовы пойти ради этого? Запомните, я готов пойти на все! Я готов принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги. Если будет нужно, я без колебаний готов буду потерять свою должность, чтобы только настал мир", - заявил Зеленский.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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