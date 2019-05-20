Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов

Министерство просвещения объявило тендер на специальную подготовку педагогов в детсадах. Воспитатели займутся языковой адаптацией малышей, для которых русский - неродной язык.

"Равенство и доступность к образованию предоставляется каждому ребенку, живущему на территории страны, - прокомментировали новость в министерстве просвещения. - Для нивелирования языковых барьеров и других трудностей при включении в него детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным, министерство планирует провести повышение квалификации работников детских садов, специализирующихся на деятельности в области социолингвистической адаптации".

В ведомстве также отметили: запущенный конкурс нацелен на внедрение вариативных моделей повышения квалификации педагогов, а также подготовку тьюторов.

"Работа позволит усилить распространение образования на русском языке. Итоги работы планируется представить к концу этого года", - подчеркнули в министерстве просвещения.