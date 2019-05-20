Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии. Как передает France24, соответствующее решение в конце апреля принял государственный совет. В итоге Ламбера отключили от системы увлажнения и питания.

Его родители выступили против этого решения, назвав это "замаскированной эвтаназией", поскольку своего сына они считают инвалидом, нуждающимся в медицинской помощи. В этом их поддерживают и другие люди. Накануне около 200 человек устроили манифестацию возле больницы, требуя "сохранить жизнь" Венсану.

Их адвокаты требуют отстранить от должности врача, возглавляющего службе паллиативной помощи и больнице, и начать расследование в его отношении

Ламбер стал инвалидом в 2008 году в результате автомобильной катастрофы. Мужчина полностью потерял возможность двигаться и общаться с окружающим миром. Его супруга, братья и сестры согласились отключить мужчину от системы жизнеобеспечения, чтобы положить конец "терапевтической безжалостности". Однако родители Ламбера отказываются сдаваться.