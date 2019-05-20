Врачи рассказали, как убрать целлюлит за две недели

Специалисты уверяют, что самые эффективные способы борьбы с жировыми отложениями работают в комплексе. Так, частично избавиться от целлюлита можно уже за две недели, если сократить в рационе количество углеводов, регулярно заниматься спортом и ходить на массаж, где используется специальный антицеллюлитный крем.

- Ручные и механические воздействия - это вспомогательные процедуры. Без правильной диеты и физических нагрузок ничего не поможет, - объяснила ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова.

Она также пояснила, что разнообразные крема, якобы избавляющие от лишнего жира, могут дать эффект, если использовать их во время массажа. Если просто намазаться антицеллюлитным кремом и сидеть ждать эффекта, то вы напрасно потратите время и деньги.

Косметолог-дерматовенеролог Наталья Коленько также считает, что питание и регулярные тренировки лежат в основе похудения. Она отметила, что целлюлит порой связан с гормональным дисбалансом, поэтому он может стать проблемой и для внешне стройной женщины, передает РИА Новости.

- Например, это может быть связано со снижением функции щитовидной железы. Активнее лишний жир откладывается также в период полового созревания, менопаузы и беременности, - пояснила Наталья Коленько.