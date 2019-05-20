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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали, как убрать целлюлит за две недели

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты уверяют, что самые эффективные способы борьбы с жировыми отложениями работают в комплексе. Так, частично избавиться от целлюлита можно уже за две недели, если сократить в рационе количество углеводов, регулярно заниматься спортом и ходить на массаж, где используется специальный антицеллюлитный крем.

- Ручные и механические воздействия - это вспомогательные процедуры. Без правильной диеты и физических нагрузок ничего не поможет, - объяснила ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова.

Фото: iStock
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Она также пояснила, что разнообразные крема, якобы избавляющие от лишнего жира, могут дать эффект, если использовать их во время массажа. Если просто намазаться антицеллюлитным кремом и сидеть ждать эффекта, то вы напрасно потратите время и деньги.

Косметолог-дерматовенеролог Наталья Коленько также считает, что питание и регулярные тренировки лежат в основе похудения. Она отметила, что целлюлит порой связан с гормональным дисбалансом, поэтому он может стать проблемой и для внешне стройной женщины, передает РИА Новости.

- Например, это может быть связано со снижением функции щитовидной железы. Активнее лишний жир откладывается также в период полового созревания, менопаузы и беременности, - пояснила Наталья Коленько.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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