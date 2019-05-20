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20.05.2019 19:06
Рубрика: Спорт

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"Зенит" вторым составом проиграл "Ростову"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Питерский "Зенит" проиграл в гостях "Ростову" (0:1) в матче 29-го тура Премьер-лиги. Это поражение стало первым для "сине-бело-голубых" в чемпионате с декабря прошлого года.

Справедливости ради главный тренер зенитовцев Сергей Семак выставил на эту встречу резервный состав. Чемпионство команда завоевала досрочно, так что в оставшихся играх сезона можно дать шанс тем, кто редко выходит на поле.

Фото: AP Photo/Luis Vieira
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В Санкт-Петербурге остались Андрей Лунев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Артем Дзюба. Зато с первых минут появились Александр Ерохин, Михаил Кержаков, Антон Заболотный, Эльми Набиуллин, Эрнани. Первый матч в этом году в Премьер-лиге провел и Луиш Нету, который покинет "Зенит" летом и вернется в Португалию.

- Мы выпустили на поле тех, кто не добрал какие-то матчи, которые нужны по контрактам. С этой точки зрения сыграли все, кто должны были. Кому-то мы дали набрать форму. Конечно, отдельно взятая встреча не может быть показателем. Но мы прекрасно видим картину. Нужно сделать определенные выводы и двигаться дальше, - отметил Семак.

Что касается ростовчан, то благодаря победе команда Валерия Карпина поднялась на седьмую строчку. При этом шансов на попадание в еврокубки у "желто-синих" нет. Отставание от идущего на пятой строчке ЦСКА составляет семь очков.

Добавим, что матч с "Зенитом" стал последним в составе "Ростова" для Тимофея Калачева. Белорусский полузащитник выступал за клуб с берегов Дона с небольшими промежутками с 2006 года.

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