Этот год обещает стать ключевым для развития российской промышленной робототехники. В Госдуме активно обсуждается законопроект о роботах и киберфизических системах, минпромторг в рамках программы "Цифровая промышленность" готовит стратегию развития робототехнической отрасли, а минкомсвязь разрабатывает дорожные карты по "сквозным" цифровым технологиям.

О том, что еще необходимо индустрии, "РГ" рассказал Андреас Бауэр, председатель Комитета поставщиков роботов Международной федерации робототехники (IFR) и вице-президент по стратегии и операционному маркетингу компании KUKA (один из мировых производителей робототехники, промышленного и системного оборудования.

В прошлом году рынок промышленных роботов в России вырос на 21 процент. Это достойные показатели?

Андреас Бауэр: Если посмотреть на объемы поставок роботов по всему миру, Россия заметно отстает - за прошлый год в России установлено всего 860 роботов (для сравнения в США и Южной Корее этот показатель составил около 40 тысяч роботов). Россия - крупная промышленная страна, и потребности в робототехнике должны быть огромными. Но сейчас этого нет. Есть параметры, определяющие уровень роботизации. Согласно им, в России один робот приходится на четырех работников, а в мире - 85 роботов на 10 тысяч работников (или 34 робота на 4 работников соответственно. - Прим. ред.).

Отрасли, в которых Россия преуспевает наравне с остальными странами: автомобилестроение и те, где преобладают операции, связанные с обработкой металла (сварка, гибка, резка). Роботы также используются для перемещения грузов: в медицинской промышленности это укладка упаковок с фармпрепаратами в коробки, в производстве строительных материалов - укладка мешков со смесями на паллеты. Но даже в тех отраслях, где роботы есть, Россия пока в самом начале пути.

Почему так отстаем?

Андреас Бауэр: Одна из проблем в том, что производственники не всегда понимают, как роботизация влияет на увеличение производительности и качества продукции. Что внедрение таких комплексов станет их конкурентным преимуществом. Для собственника ценность имеет внедрение решения по роботизации производственного участка - робот же лишь его компонент, как двигатель в автомобиле. И это работа именно интеграторов - только вместе они способны оценить, какой участок предприятия нуждается в автоматизации.

В России есть решения, которые являются уникальными. Например, промышленные роботы используются в крупнейшем банке страны для сортировки банкнот.

Пока 44 процента роботов задействовано в автопроме. Какие еще отрасли будут присоединяться к роботизации?

Андреас Бауэр: Крайне востребованы роботы в пищевой индустрии, где упаковывают товары, и в логистических операциях. Но появляются и такие роботы, которые используются для работы уже не с упаковкой, а с открытым продуктом. Они нарезают мясо, раскладывают хлеба по формам и отправляют в печь.

Здесь большое внимание уделяется безопасности продукции для человека, поэтому используются пищевые смазки и масла, а сами роботы жаропрочные. Также востребованное направление - электроника. В ближайшие годы мы увидим роботов даже в небольших компаниях, которые, например, собирают мебель. Роботы - шанс для малых и средних компаний найти лучшие пути сбыта продукции в России и в мире. Если мы посмотрим на экспортно ориентированные российские компании, они применяют больше роботов, участвуют в конкурентной борьбе и обречены на рост. Например, на предприятиях КАМАЗа используется более 100 роботов - это одно из крупнейших роботизированных предприятий России, ориентированное на высококонкурентный внешний рынок.

В России один робот приходится на четырех работников, а в мире - 85 роботов на 10 тысяч работников

Как быть с вечным страхом, что роботы отнимут рабочие места?

Андреас Бауэр: Обсуждение этого вопроса началось в других странах еще 30 лет назад. Годы прошли, а мы видим, что в отраслях, сделавших ставку на робототехнику, в частности в автомобилестроении, после внедрения роботов появилось больше рабочих мест. Лидирует по уровню роботизации Южная Корея. Невозможно сказать, что там есть проблемы с рабочими местами.

Соответствует ли российское образование стремительному развитию робототехники?

Андреас Бауэр: Образовательные учреждения в России учат разрабатывать роботов, но сегодня не урегулировано само использование и внедрение технологий. Иными словами, в России знают, что такое роботы, но не знают, как их использовать на конкретном производстве. Программированию роботов российским специалистам приходится учиться непосредственно в компаниях. Ведущие робототехнические компании охотно принимают на обучение специалистов. Но такие подходы нужно разрабатывать на государственном уровне. Нужны специализированные колледжи.