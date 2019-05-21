Ашхабад принял умных и талантливых

Слова бывают казенные, переговоры вежливые, поступки дежурные… А вот что делать с глазами? Которые видят гораздо больше того, что все говорят?.. Их не проведешь даже такой суровой формулировкой форума творческой и научной интеллигенции СНГ "Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования". Когда кругом так много людей с гранатами, взрывающих наше общее прошлое - не так жили, не так верили, не туда шли - есть штучные люди, которые как саперы, освобождают поле для сотрудничества, прагматичной дружбы и немотивированной любви, про которую может спеть только Полад Бюльбюль-оглы. Кстати, это его засыпали цветами, когда он вместе с молодежным оркестром стран СНГ (есть такой перспективный проект) пел во Дворце мукамов на закрытии форума.

Фото: Ядвига Юферова/РГ

Первое, что увидели глаза в Туркмении, - белоснежная мраморная столица. Не дом. Не дворец. И даже не один проспект. Огромный город, придуманный современными архитекторами с восточным акцентом и с сосново-розовым ландшафтным дизайном. По городу ездят только белые машины (иначе не пройдешь техосмотр, такое решение было принято несколько лет назад). По которому ходят очень красивые девушки - в платьях зеленого цвета - школьницы, красного - студентки, в шикарно повязанных платках - взрослые женщины. Такой национальный дресс-код. Откуда такая роскошь мегаполиса? Хотя все понимают, что за фасадами есть и другой простой город, который с помощью всего Советского Союза выживал после тотально разрушительного землетрясения 1948 года. На что туркменский коллега в дружественной обстановке, щедро улыбаясь, произнес тост: за нас, за вас и за туркменский газ. Для 6-миллионной страны углеводороды - ощутимое богатство, которое "осело" у всех на глазах. Кстати, бензин в переводе с манатов на наши деньги - 5 рублей литр, и то, говорят, дорого. Закрытая от многих и многого страна, акцентирующая свой нейтралитет, ответственно и дружелюбно приняла делегации из всех стран СНГ, в том числе с Украины. Видео: Президент Туркменистана зачитал рэп про коня Да, в Туркмении культ первого президента Туркмен-баши. Мавзолей и самая большая в стране мечеть - в его честь. Да, как принято на этом Востоке (да и как в церкви поминают иерархов), всегда назвать в публичном собрании высокочтимого Гурбангулы Бердымухамедова, президента действующего. Кстати, все дни форума втайне восхищалась Сергеем Николаевичем Лебедевым, исполнительным секретарем СНГ, за безукоризненное произношение фамилий и титулов (он- то родом из Ташкента да и Службу внешней разведки возглавлял). Но еще больше поразил Михаил Ефимович Швыдкой, спецпредставитель президента РФ, который не подсматривая ни в какие суфлеры и гаджеты, обращался и к вице-премьеру, и к министру культуры исключительно по имени и отчеству, вел открытие и закрытие форума, модерировал содержательную дискуссию "Туркменистан - сердце Великого шелкового пути", выступил с лекцией университете, прилетел в Москву практически в прямой эфир, где на телеканале "Культура" провел в минувшую субботу одну из самых своих резонансных "Агор", посвященную рефлексиям сталинизма. Любая политика начинается с того, могут ли люди открыто смотреть в глаза друг друга с уважением, а не с ненавистью. Именно на полях подобных встреч, организуемых МФГС, разговаривают между собой молодые драматурги и режиссеры постсоветского пространства, ездят на стажировки в Россию молодые ученые стран СНГ. В Туркмению прилетел наш серьезный писательский десант - Алексей Варламов, Сергей Шергунов, советник Президента РФ Владимир Толстой, редактор журнала (с нелегкой судьбой) "Дружба народов" Сергей Надеев... Кстати, казахский поэт Есенгали Раушанов , удостоенный в Ашхабаде серьезной (2 миллиона рублей) премии "Звезды содружества", пользовался любой возможностью выступить и сказать, что мы должны знать, читать, почитать, переводить друг друга. Уже стал традиционным жест организаторов форума - передача книг в подарок национальным библиотекам. Что было щедро сделано и на этот раз. Фото: Ядвига Юферова/РГ

Премию "Звезды содружества" получили известные люди всех представленных на форуме стран, среди них и Михаил Ковальчук, президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт", который принимает на стажировку молодых ученых стран СНГ. Белорусский академик Петр Витязь объявил всем, что по просьбе столетнего патриарха, великого Бориса Патона штаб-квартира Международной ассоциаций Академий наук (МААН) переехала из Киева в Минск. Ученые, как никто другой, понимают, что обмен мыслями, контактами, идеями - живой прогресс, без этого национальным наукам - мертвая петля. Да и Великий шелковый путь сегодня - это уже не верблюжьи тропы, а новые дороги, даже космические.

С президентом Таджикской академии наук Фарходом Рахими договариваемся о том, что журналист "РГ" прилетит на Памир, где с былых величественных времен находятся три обсерватории, которыми так заинтересованы китайцы и европейцы, но, к счастью, возобновилось наше сотрудничество с уникальным научно-исследовательским центром "Памир-Чакалтая".

Филологи тоже дискутировали на форуме: мне в подарок достался замечательный диск "Электронный словарь государственных языков стран СНГ и Грузии".

Когда речь дошла до заключительной резолюции, представитель Узбекистана выразил сомнение по одному пункту - русскому языку как языку межгосударственного общения. Но по Уставу стран СНГ, утвержденным главами государств, этот факт узаконен. И вообще сам форум был прекрасным мастер-классом объединительного русского языка.

"Российская газета" почти 20 лет проводит Международный Пушкинский конкурс для педагогов-русистов, за эти годы более 140 учителей из Туркмении были его участниками, а 30 стали лауреатами, и были нашими гостями в Москве.

Я перепутала (замечательно-сознательно) автобус и села в украинский. Как же мы соскучились друг по другу... Не наговорится. Телеканал "Интер", фонд Леонида Кучмы... Узнаю про возможную тему туркменско-украинского интереса: не без помощи ЕС на Карпатах вырублен уникальный кедр, а тут осуществляется глобальная лесная программа, только в этом году в Туркмении высадят три миллиона деревьев. Нет практически ни одной семьи, у которой не было бы своего "подшефного" дерева...

Не рубите сгоряча, не губите, мужики, не губите... Вспомнились слова из песни "Любэ". Да мы и по песням друг друга уже соскучились. Поэтому тихо подпевал зал на банкете бывшему министру культуры Украины "Мiсяць на небi"...

Паромщики культур - очень штучные, важные люди. На военные полигоны государства тратят несметные средства. Я очень за то, чтобы с умом, душой и сердцем мы вкладывались в бастионы дружбы.