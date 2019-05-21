В мире
21.05.2019 18:58
Текст: Екатерина Ясакова

Более 540 электронных деклараций принес новый эксперимент ФТС

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Свыше 540 электронных транзитных деклараций оформлено с начала эксперимента, в котором участвуют железнодорожные перевозчики России и Беларуси, сообщили "РГ" в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Фото: Minsk2019.by
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Эксперимент по обмену электронными документами при транзите товаров железнодорожным транспортом стартовал в прошлом месяце. По маршруту перевозки между станциями Наушки (Россия) и Брест (Беларусь) проследовало 413 вагонов.

Проект стал продолжением работы по развитию транзитного потенциала Евразийского экономического союза. Предполагается, что железнодорожные перевозчики будут экономить время на проведение таможенных операций по декларированию товаров.

Решение о проведении эксперимента было принято в прошлом году в Армении. Таможенным службам Армении, Казахстана и Киргизии поручено проработать с национальными железными дорогами вопрос о проведении аналогичного пилотного проекта и сообщить о результатах в ФТС России.

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