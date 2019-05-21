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21.05.2019 18:18
Рубрика: Экономика

Более половины предпринимателей инвестируют в бизнес в этом году

Текст: Елена Березина

Почти в три раза (с 11 до 27 процентов) выросло число предпринимателей, которые считают, что в следующем квартале условия ведения их бизнеса станут лучше, показала XIX волна Индекса RSBI - ежеквартального исследования бизнес-настроений, проводимого MAGRAM Market, Промсвязьбанком и "ОПОРОЙ России".

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Рост делового оптимизма подтверждается тем, что более половины бизнесменов (51 процент) уже инвестировали или собираются инвестировать в развитие бизнеса в этом году. Самую высокую инвестиционную активность показывает средний бизнес. В той или иной мере осуществляют инвестиции почти 75 процентов компаний этого сегмента, причем 47 процентов уже начали это делать. Тогда как в микро-бизнесе начал инвестировать лишь каждый пятый предприниматель.

Большинство предпринимателей собираются вкладывать в бизнес часть прибыли компании (51%), собственные средства владельцев (35%), деньги, взятые из оборотных активов (27%), или банковские кредиты (26%). 8% собираются привлечь частные инвестиции и столько же предпринимателей планируют взять кредиты на себя лично. Воспользоваться госсубсидиями и грантами надеются лишь 5% бизнесменов.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
У бизнеса стало меньше шансов уходить от налога на прибыль

В первую очередь предприниматели планируют вкладывать средства в инструменты, непосредственно влияющие на продажи: в закупку или обновление оборудования и транспорта (50 процентов), поиск новых партнеров (36 процентов), рекламу и маркетинг (28 процентов). От вложений в автоматизацию или обучение сотрудников малый бизнес в основном воздерживается. Основными стимулами к инвестициям предприниматели назвали стремление сохранить компанию и остаться на рынке (57%), а также укрепление своих позиций (45%) и развитие новых направлений деятельности (28%).

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