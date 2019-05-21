Бывший заместитель главы "Газпрома" назначен замминистра финансов РФ

Андрей Круглов занял должность заместителя министра финансов РФ. Распоряжение об этом 18 мая подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, следует из документа на сайте правительства.

До назначения в Минфин Круглов работал в "Газпроме" в течение 17 лет. Сначала он возглавлял департамент корпоративного финансирования, затем - финансового-экономический департамент.

С 2004 года был заместителем председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Об уходе Круглова из компании в связи с переходом на госдолжность было объявлено 1 апреля этого года. Теперь у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова 11 заместителей.

Как ожидается, Андрей Круглов будет заниматься "вопросами взаимодействия в части инвестиций по межправительственным соглашениям", анонсировал 13 апреля сам Силуанов. Речь идет, в частности, о партнерстве с китайскими коллегами и с участниками Евразийского экономического союза, говорил министр.