Страны Европы и США недолюбливают Россию за ее приверженность традиционным ценностям, которые на Западе пытаются искоренить. Такая точка зрения выражена в статье чешского издания Parlamentní Listy.

Автор материала - чешский журналист Йиржи Кобза, который обращает внимание на то, что в западных странах происходят события похуже тех, за которые те регулярно критикуют Россию.

На его взгляд, западные политики видят в Москве не военного противника, а "силу здравого смысла", которая угрожает современным либеральным ценностям. Тех, кто проявляет такой здравый смысл на Западе, сразу клеймят "агентами Кремля". Истинная причина постоянного нагнетания тезиса о "российской угрозе" - это стремление России сохранить традиционные ориентиры, воспитывая в молодежи патриотизм и историческую память. В качестве примера он приводит празднование Дня Победы.

Россиянам чужды "крайние формы гендеризма и феминизма", парады нетрадиционных сексуальных меньшинств и пропаганда наркотиков, которые под либеральными знаменами сегодня стремительно укореняются на Западе. Журналист считает, что в России существует равноправие полов, но это не мешает пониманию того, что мужчины и женщины не одинаковы.