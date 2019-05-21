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Рубрика: В мире

CNN: Принц Чарльз согласился встретиться с Дональдом Трампом

Принц Чарльз. Фото: Victoria Jones/Pool Photo via AP Принц Чарльз. Фото: Victoria Jones/Pool Photo via AP
Принц Чарльз. Фото: Victoria Jones/Pool Photo via AP

Принц Уэльский Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его государственного визита в Великобританию в начале июня. Такую информацию в понедельник распространила американская телекомпания CNN.

Она утверждает, что сын Елизаветы Второй планирует принять главу Белого дома третьего июня в Кларенс-хаусе, своей лондонской резиденции, пишет ТАСС. Телекомпания обратилась за подтверждением этой информации в Кларенс-хаус, однако в комментарии ей отказали.

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Между тем, по данным CNN, встреча принца Чарльза и Трампа в принципе считалась маловероятной. Дело в том, что сын британской королевы является активным защитником окружающей среды. С 2011 года он возглавляет британское отделение Всемирного фонда дикой природы. Что же касается Трампа, то он известен своим скептическим отношением к вопросам изменения климата на планете, а в 2017 году заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, обосновав это потерей 2,7 миллиона рабочих мест в США к 2025 году.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщала, что принц Чарльз, как и его сын принц Уильям, отказались встречаться с Трампом в ходе его визита в Великобританию.

Напомним, президент США будет находиться в Великобритании с первым государственным визитом в период с 3 по 5 июня. Запланирована его встреча с королевой Елизаветой Второй.

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