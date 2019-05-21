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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оставили сидеть, но дома

Бывшему губернатору продлили арест
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
21 мая Басманный районный суд столицы рассмотрел ходатайство следствия на продление срока домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "РГ", что под домашним арестом Ишаев будет находиться до 27 августа.

Следствие предъявило экс-губернатору обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Ему вменяется особо крупное мошенничество. По этой статье предусмотрено до 10 лет заключения.

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По версии следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", и, как сказано в материалах дела, "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости".

При этом ему вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей - абсурдная, по его словам, сумма. Защита сообщила, что бывший чиновник уже возместил эту сумму, переслав деньги на счет "Роснефти".

Напомним, он был задержан 28 марта, и в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест.

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Защитник экс-чиновника Павел Зайцев настаивал на том, чтобы его подзащитный, будучи под домашним арестом, мог гулять на улице до трех часов в день, но суд это прошение отклонил.

Суд также отказался отпускать бывшего чиновника под залог в 15 миллионов рублей. Свою вину в инкриминируемом ему преступлении Ишаев категорически отрицает.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Хабаровский край ЦФО Москва Задержание экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева
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