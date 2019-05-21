21 мая Басманный районный суд столицы рассмотрел ходатайство следствия на продление срока домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "РГ", что под домашним арестом Ишаев будет находиться до 27 августа.

Следствие предъявило экс-губернатору обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Ему вменяется особо крупное мошенничество. По этой статье предусмотрено до 10 лет заключения.

По версии следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", и, как сказано в материалах дела, "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости".

При этом ему вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей - абсурдная, по его словам, сумма. Защита сообщила, что бывший чиновник уже возместил эту сумму, переслав деньги на счет "Роснефти".

Напомним, он был задержан 28 марта, и в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест.

Защитник экс-чиновника Павел Зайцев настаивал на том, чтобы его подзащитный, будучи под домашним арестом, мог гулять на улице до трех часов в день, но суд это прошение отклонил.

Суд также отказался отпускать бывшего чиновника под залог в 15 миллионов рублей. Свою вину в инкриминируемом ему преступлении Ишаев категорически отрицает.