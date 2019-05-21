Электронный полис ОМС стал доступен для всех россиян

Новости

В МИД РФ оценили политический скандал в Австрии 15:22
В Госдуме оценили перспективу санкций в отношении "Северного потока - 2" 15:20
Путин выступит перед профсоюзами 15:19
Патрушев призвал активизировать создание вытрезвителей в Крыму 15:16
Жителя Кузбасса задержали за призывы к теракту в мечети 15:16
В Новороссийске обиженный посетитель сообщил о минировании кафе 15:11
"Игру престолов" в Москве проводили эффектным шоу 15:10
Принят закон об электронном голосовании 15:05
В Крыму за год выявили участников трех террористических ячеек 15:05
Кроссовер Hyundai Venue оказался на 300 тысяч рублей дешевле Creta 15:00
Бывший вице-канцлер Австрии метит в кресло мэра Вены 14:57
Названа причина пожара в кемеровском автоцентре 14:51
СК в Нальчике проверит сообщения о запертом в машине младенце 14:41
В Петербурге заложили первое в России безэкипажное судно 14:39
Аграрии Южного Урала отремонтируют оборудование с помощью 3D-принтера 14:38
В новом клипе "Кирпичей" снялись Боярский, Буланова и Друзь 14:36
В Раде назвали возможную дату внеочередных выборов 14:15
Наставница "Голоса" Гагарина высказалась о скандале с дочерью Алсу 14:15
Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп 14:13
УАЗ "Хантер" окончательно превратили в грузовик 14:12
В Крыму культовый комплекс "Зынджырлы медресе" передали муфтияту 14:05
Под Смоленском подняли сбитый в 1943 году штурмовик 14:03
На Кипре прогремели три взрыва 14:00
В Турции обнаружен город могущественной хеттской цивилизации 13:59
Вышел новый промо-ролик третьего сезона "Очень странных дел" 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
21.05.2019 14:45
Рубрика: Экономика

Электронный полис ОМС стал доступен для всех россиян

Текст: Ирина Невинная
Теперь каждый россиянин сможет получить полис обязательного медицинского страхования не только в форме бумажного бланка, но и в виде пластиковой карты с электронным носителем информации (электронный полис).
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Об этом говорится в Правилах обязательного медицинского страхования, которые утверждены Приказом Минздрава России. "Российская газета" публикует их в завтрашнем номере. 

С электронным полисом не надо носить с собой паспорт. Пластиковую карту удобнее хранить и труднее испортить, как показал опыт пилотных регионов, которые первыми ввели такую форму полиса. 

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В России упрощается порядок получения полиса ОМС

Но получать или не получать полис в виде карточки - дело добровольное, бумажный вариант документа дает его владельцу точно такие же права при получении медпомощи. "От электронного полиса можно отказаться, - уточняет председатель совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков. - Также застрахованный отдельно сообщает о согласии на индивидуальное информационное сопровождение страховой медицинской организацией на всех этапах оказания медпомощи".

Благодаря Правилам, появилась и норма о формировании страховыми медицинскими организациями на информационном портале территориальных фондов ОМС истории страховых случаев пациентов с подозрением на злокачественное новообразование. "Таким образом, создаётся интегрированная база информационных данных для быстрой оценки места и времени нахождения пациента на этапах диагностики и лечения. Это даст возможность восстанавливать нарушенные права пациентов гораздо оперативнее", - добавляет эксперт Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. 

Подробнее читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Экономика Страхование Общество Здоровье Правительство Минздрав
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков оценил риторику Зеленского
МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы
В Минобороны рассказали, как кормят российских солдат
Задержан заместитель губернатора Ростовской области по ЖКХ
В Раде назвали возможную дату внеочередных выборов