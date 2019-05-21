Электронный полис ОМС стал доступен для всех россиян

Теперь каждый россиянин сможет получить полис обязательного медицинского страхования не только в форме бумажного бланка, но и в виде пластиковой карты с электронным носителем информации (электронный полис).

Об этом говорится в Правилах обязательного медицинского страхования, которые утверждены Приказом Минздрава России. "Российская газета" публикует их в завтрашнем номере.

С электронным полисом не надо носить с собой паспорт. Пластиковую карту удобнее хранить и труднее испортить, как показал опыт пилотных регионов, которые первыми ввели такую форму полиса.

Но получать или не получать полис в виде карточки - дело добровольное, бумажный вариант документа дает его владельцу точно такие же права при получении медпомощи. "От электронного полиса можно отказаться, - уточняет председатель совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков. - Также застрахованный отдельно сообщает о согласии на индивидуальное информационное сопровождение страховой медицинской организацией на всех этапах оказания медпомощи".

Благодаря Правилам, появилась и норма о формировании страховыми медицинскими организациями на информационном портале территориальных фондов ОМС истории страховых случаев пациентов с подозрением на злокачественное новообразование. "Таким образом, создаётся интегрированная база информационных данных для быстрой оценки места и времени нахождения пациента на этапах диагностики и лечения. Это даст возможность восстанавливать нарушенные права пациентов гораздо оперативнее", - добавляет эксперт Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Подробнее читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".