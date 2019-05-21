"ЕР" предложила снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке

Сельским жителям сложно вступить в ипотечную программу с 20-процентным первоначальным взносом. Об этом заявили сельские депутаты от "Единой России", выступая на форуме, который проходит в Воронеже. Они призвали снизить первоначальный взнос до 10% от общей стоимости жилья.

"Сельские жители являются одними из самых малообеспеченных. Для них вступить в программу с 20-процентным первым взносом даже при льготной ставке в 3% годовых - крайне сложно. Было бы справедливо минимальный первоначальный взнос установить на уровне 10%, как это уже сделано в некоторых государственных программах, в том числе по обеспечению жильем молодых специалистов", - заявил депутат Земского собрания Дубовского сельского поселения Белгородского района Александр Шкарлет. По его словам, такая мера также позволит вступить в ипотечную программу молодым и малообеспеченным семьям, в первую очередь, многодетным.

Сегодня в Воронеже проходит Форум сельских депутатов партии "Единая Россия", на котором обсуждаются вопросы социального развития села и проект государственной программы "Развитие сельских территорий".