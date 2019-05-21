Еврокомиссия (ЕК) хочет начать международные переговоры о модернизации договора к Энергетической хартии (ДЭХ) для усиления защиты иностранных инвестиций. Об этом стало известно после того, как оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG пригрозил ЕК судом, если на пути строительства газопровода возникнут законодательные преграды. Юридическая защита проекта с модернизацией ДЭХ станет крепче.

ДЭХ - это многостороннее торгово-инвестиционное соглашение, подписанное Евросоюзом в декабре 1994 года (действует с 1998-го) и предполагающее, среди прочего, защиту вложенных инвесторами средств в энергетическую инфраструктуру. Сейчас среди участников договора 50 стран, а также ЕС как наднациональный орган и Европейское сообщество по атомной энергии (Euratom). России в списке нет: она не ратифицировала документ, однако положения ДЭХ распространяются, например, на Nord Stream 2 AG как дочернюю швейцарскую структуру "Газпрома" и европейских партнеров России.

Союзники проекта газопровода хотят укрепить фундамент защиты инвестиций

Оператор "Северного потока-2" в середине апреля обратился к ЕК, объяснив необходимость законодательных исключений для проекта из недавно ужесточенной в ЕС газовой директивы. Цель оператора - защита уже вложенных европейскими компаниями средств. В своем письме Nord Stream 2 AG ссылался именно на ДЭХ. Если документ модернизируют, то новые нормы будут содержать некий закрытый список юридических случаев нарушения принципов честного и равноправного отношения к иностранным инвесторам. Сюда же включат более четкие правила отчуждения собственности иностранных инвесторов с прописанными определениями случаев непрямой экспроприации, следует из предложений ЕК.

"Если проецировать это на ситуацию с "Северным потоком-2", то тут сразу становится понятно, что действия направлены именно на его защиту", - уверен партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Он считает действия ЕК позитивной новостью, но призывает помнить, что в ЕС для принятия поправок должна пройти сложная процедура согласований с каждым членом союза, и тут все будет зависеть от расстановки сил лоббистов и противников модернизации ДЭХ.

Между обращением Nord Stream 2 AG и инициативой ЕК модернизировать ДЭХ прямая связь. "Инициатива может расцениваться как один из стратегических шагов союзников "Северного потока-2" с целью создать условия для более обоснованной защиты проекта от попытки подвести его под принятые поправки к газовой директиве. Таким образом, если Совет ЕС одобрит предлагаемые изменения со стороны ЕК и последняя получит мандат на ведение переговоров, то в таком же срочном порядке, как принимались поправки к директиве, могут быть приняты изменения и к ДЭХ, который в силу статуса имеет юридически обязывающую силу (его нормы в международных энергетических отношениях приоритетны для подписавших его государств, они стоят выше национальных)", - говорит Павел Иккерт.

Иными словами, если такие изменения будут приняты, есть шансы, что посредством норм ДЭХ Еврокомиссии удастся вывести из-под директивы "Северный поток-2", так как будет признано необоснованное посягательство на вложенные европейскими компаниями и их партнером "Газпромом" (через свою швейцарскую "дочку") инвестиции в общем размере более девяти миллиардов евро. Под модернизированную хартию может попасть и Дания, которая по-прежнему затягивает выдачу разрешения на прокладку труб в ее водах.