Фото: Данила Козловский приступил к съемкам драмы о Чернобыле

Востребованный российский актер Данила Козловский, не так давно дебютировавший как постановщик - спортивной драмой "Тренер", приступил к съемкам своего второго фильма в режиссерском качестве.

Речь идет о триллере, посвященном аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Как явствует из Instagram артиста и размещенного там фото, новое название картины - "Когда падали аисты".

Козловский на ней выступит также продюсером и исполнителем главной мужской роли.

Как уточнялось ранее, фильм расскажет "об одном эпизоде из множества подобных: после взрыва реактор начал плавиться и расплавленная масса активной зоны могла прожечь бетонные перекрытия и попасть в двухярусный бассейн-барботер, в котором находились тысячи тонн воды, что привело бы к взрыву невероятной мощности".

В других ролях - Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Николай Козак, Филипп Авдеев.

Премьера - 8 октября 2020 года.

Напомним, сейчас выходит сериал HBO "Чернобыль".