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21.05.2019 21:07
Рубрика: Власть

Самоходка с помехами

Гаубицу "Мста-С" ждет новая модернизация
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
На ведущем танкостроительном предприятии России - "Уралвагонзаводе" - готовят к модернизации 152-мм самоходную артиллерийскую установку "МстаС". Хотя эта гаубица была принята на вооружение ровно тридцать лет назад и прошла несколько этапов усовершенствования, но, как считают конструкторы, далеко не исчерпала свой потенциал.
Самоходные гаубицы "Мста‑С" — неизменные участники военного Парада на Красной площади. Фото: Аркадий Колыбалов. Самоходные гаубицы "Мста‑С" — неизменные участники военного Парада на Красной площади. Фото: Аркадий Колыбалов.
Самоходные гаубицы "Мста‑С" — неизменные участники военного Парада на Красной площади. Фото: Аркадий Колыбалов.

По словам экспертов, сегодня "Мста-С", точнее говоря, ее наиболее современные модификации 2С19М1 и 2С19М2, производятся серийно, поставляются в Российскую армию и по тактико-техническим параметрам не уступают и даже кое в чем превосходят лучшие зарубежные аналоги.

Как будут наращивать характеристики "МстыС", на предприятии особо не распространяются. Однако, судя по предыдущим модернизационным работам, речь может идти об увеличении скорострельности, маневренности и дальности стрельбы самоходки.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Известно, что версия "Мсты" с индексом 2С19М2 оснащена дополнительными приборами-индикаторами наводчика и заряжающего, бортовой электронно-вычислительной машиной с модемом, дисплеем и цифровым датчиком угла возвышения орудия. Вкупе с автоматизированным удалением стреляной гильзы, усиленным бронированием, возможностью боевой работы от агрегата питания это сделало российскую самоходную гаубицу отличным средством уничтожения и подавления вражеских артиллерийских минометных батарей, бронетехники, пунктов управления и комплексов ПВО-ПРО противника.

А вот как отзываются о некоторых преимуществах "МстыС" на самом заводе-производителе: "Ее достоинство - максимальная дальность стрельбы. Благодаря автоматизированному заряжанию снаряда и механизированному заряжанию заряда темп стрельбы подготовленными боеприпасами составляет более восьми выстрелов в минуту".

Про увеличенную дальность стрельбы скажем отдельно. В мире найдется не так много военной техники данного типа, поражающей цели на удалении почти тридцать километров. Если учесть, что в боекомплекте из 50 снарядов этой самоходки имеются осколочно-фугасные, активно-реактивные постановщики помех, а также высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь", преимущества нашей гусеничной гаубицы становятся очевидней.

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