О том, что дачу на лето выгоднее всего искать еще весной, знают не только бывалые съемщики. Однако и после майских праздников можно найти интересное предложение за подходящие деньги. Собкоры "РГ" выяснили, за сколько сейчас реально снять дачу на лето.

Лето на даче - это маленькая жизнь. Выбраться за город стремятся и взрослые, и дети. Фото: Владимир Аносов

В Ростовской области самое дорогое предложение - дача в пределах городского округа в садоводческом товариществе. Ее можно снять по цене современной студии в новостройке - от 12 до 15 тысяч рублей. "Потолок" удерживается тем, что и снимают такие дома в качестве альтернативы аренды городской квартиры. Дом с садом за чертой города, но в пределах 30-40 километров от него, с газом и другими удобствами можно взять в аренду за 8 тысяч в месяц. За 5 тысяч предложат садовый домик с четырьмя сотками и старой мебелью, к тому же попросят присмотреть за садом.

В Самарской области цена на аренду дач варьируется от 8 до 60 тысяч рублей.

- Дешевле всего снять домик в деревне с удобствами на улице и водой в колонке, - рассказывает владелец самарского агентства недвижимости "МИАН" Вячеслав Маркин.

Особенной популярностью пользуются домики в Рождествено, на Гавриловой поляне. Это от Самары недалеко, за 15-50 минут можно добраться до дачи в заповедном месте рядом с Волгой и лесом.

- В Новосибирске уже сейчас спрос на аренду загородных "имений" превышает предложение, - отмечает специалист по недвижимости Елена Горбунова. - Минимум за дачные владельцы просят 10-15 тысяч рублей за сезон.

А вот в Воронеже, несмотря на наступившее тепло, ажиотажного спроса на загородные дома не наблюдается. "Вы первой в этом сезоне позвонили", - призналась риелтор Оксана Аникеева. За шесть тысяч рублей в месяц можно снять 30-метровую избушку на шести сотках на садовом кооперативе. Из удобств - электричество и вода из скважины. Обогревать дом в холодные ночи предлагается печкой (дрова хозяева предоставляют), туалет на улице.

В часе езды от Воронежа, в стоящем на реке райцентре, можно снять дом площадью 100-120 метров со всеми удобствами за 20-25 тысяч.

В пригороде Красноярска собственники готовы дать серьезную скидку для тех, кто намеревается заехать на все лето. Фактически получается, что, оплачивая два месяца, третий клиент получает бонусом. Если запросы не слишком высоки, то жилое строение в виде классической советской дачи, построенной своими руками из подручных материалов, и участок в 6-10 соток может обойтись на все лето в 10 тысяч рублей.

Для челябинцев арендовать дачу в пригороде, либо в каком-либо из садовых товариществ на территории города - не проблема. "Цены варьируются от четырех тысяч рублей в месяц и до той суммы, которую позволяет ваша фантазия, - пояснили корреспонденту "РГ" в одном из агентств недвижимости. - Все зависит от комфорта и удобств. К примеру, если вы хотите дачу с баней, это обойдется немного дороже. А главное, цена очень зависит от наличия рядом озера или искусственного водоема, где можно загорать и купаться".

Летний домик площадью 56 квадратных метров со всеми удобствами на озере Сугояк в 30 километрах от Челябинска корреспонденту "РГ" предложили снять за 40 тысяч рублей в месяц. За такой же коттедж на озере Еловом под Чебаркулем попросили уже 60 тысяч рублей.

Самые низкие цены, если у вас появилось желание покопаться на грядках, предлагаются в садоводческих товариществах. В разговоре с корреспондентом "РГ" председатель одного из СНТ под Златоустом предложил сразу несколько пустующих домов на выбор. Удобств, как выяснилось, там минимум. Но за проживание в течение всего лета достаточно будет уплатить годовой взнос за земельный участок - две с половиной тысячи рублей. Так что свежий воздух и выращенный урожай обещают покрыть все затраты на проживание.

Как правило, дачу на лето пермяки ищут в интернете, а также через знакомых. И чаще всего снимают ее для того, чтобы на лето отправить туда родителей. Сдающие дачи пермяки очень часто указывают и еще такую опцию, как "хорошие соседи".

Есть и необычные предложения на этом рынке. Так, получил распространение так называемый трудовой отдых - хозяева загородного дома предлагают не просто бесплатно пожить у них, но и заплатить за то, что квартирант займется хозяйством - будет копать грядки, поливать цветы, вести другую хозяйственную деятельность. За такие услуги в Перми готовы платить до 25 тысяч рублей в месяц в элитных поселках и не более 10-15 в обычных. Цены на аренду летней дачи в Перми начинаются от 5 тысяч рублей в месяц.

Снять дачу на лето - распространенный вариант отдыха петербуржцев. По словам эксперта Филиппа Урбана, самые бюджетные варианты в Ленинградской области - это комнаты с отдельным входом, гостевые домики (времянки с верандами) и полузаброшенные садовые домики в глуши, с летним душем и удобствами на улице. В базовую комплектацию обычно входит газовая плитка с баллоном, видавший виды холодильник, масляный обогреватель и два-три спальных места, пережившие не одно поколение дачников. Такие объекты предлагают за 8-10 тысяч рублей в месяц.

В Ярославской области на "Авито" нашли 79 объявлений о сдаче домов в аренду. Причем сдаются, как правило, только коттеджи и в основном посуточно - от 3 до 50 тысяч за сутки. В городе Мышкине небольшой коттедж сдается за 2 тысяч рублей в сутки, в Рыбинске - за 2250. Есть немного предложений о сдаче коттеджей на месяц от 10 тысяч рублей. Вся недвижимость сдается, как правило, вблизи городов. Традиционных дачных домиков почти нет. В 12 км от Ростова Великого предлагается на длительный период деревенский дом в 45 "квадратов" плюс 45 соток земли - за 10 тысяч рублей в месяц. В доме старая деревенская печь, условия соответствующие.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/ Ольга Бухарова

На заметку

Вопросы, которые надо задать

Независимый эксперт Филипп Урбан советует: прежде чем снять дачу на лето, есть резон познакомиться с председателем садоводческого товарищества или хотя бы ближайшими соседями - иначе может получиться так, что человек, предложивший вам дачу, является, например, злостным должником. А должникам нередко блокируют электронные ключи для проезда через пост охраны с автоматизированным шлагбаумом. Важно также выяснить, откуда и как быстро в случае ЧП приезжает милиция, "скорая помощь", пожарные; есть ли в поселке охрана и как работает система доступа.

Кроме того, эксперт советует заранее договориться с хозяевами дачи о том, кто будет ухаживать за участком (косить траву) и приобретать инвентарь, кто будет оплачивать свет и воду: особенно эти вопросы актуальны, если на даче живут и арендаторы, и хозяева.

Что касается оплаты самой аренды, то здесь эксперты советуют вносить деньги частями.

- Раньше, когда дачи в аренду на лето были дефицитом, горожане обычно вносили всю сумму авансом, - говорит Филипп Урбан. - Сейчас такого дефицита нет, а возможность съехать, если арендаторы обнаружат скрытые дефекты или передумают продолжать свой загородный отдых, у человека должна быть. Обычно поступают так: полсуммы за наем дачи гости отдают в начале срока, а вторую половину - в середине аренды.