Главную южнокорейскую газету "Чосон Ильбо" уличили во лжи

Самая крупная южнокорейская газета "Чосон Ильбо" попала под огонь критики со стороны коллег и общественности. Издание было уличено в фальсификации фактов, приписывая известным экспертам те комментарии, которых они никогда не делали. После начала скандала публикации, где присутствовали откровенные выдумки, были удалены с сайта газеты, но ее теперь скорее всего ожидает суд.

Медиа-холдинг "Чосон Ильбо" является, пожалуй, самым влиятельным и крупным в Южной Корее. По крайней мере одноименная газета - однозначный лидер в стране по части количества печатных экземпляров и прочим показателям, по которым определяет масштаб издания. При этом "Чосон Ильбо" не скрывает и своих политических воззрений, выражая мнение консервативных слоев и политических сил, которые, как правило, придерживаются строго антисеверокорейских и проамериканских взглядов.

Судя по всему, именно чрезмерная политическая ангажированность и подтолкнула "Чосон Ильбо" к фальсификации. Все началось с того, когда влиятельное южнокорейское агентство по исследованию общественного мнения Realmeter опубликовало данные очередного опроса, согласно которому правящая Демократическая партия Тобуро, имеющая прогрессивную направленность, стала уходить в отрыв по популярности от главной оппозиционной Партии свободной Кореи, которая выражает интересы консерваторов.

Консервативная "Чосон Ильбо" опубликовала две статьи, в которых агентство Realmeter фактически обвиняют в манипуляции данными таким образом, чтобы получить более выгодные для правящего лагеря результаты. Учитывая, что у власти в Южной Корее сейчас идеологические противники "Чосон Ильбо", то стремление издания найти огрех можно понять. Правда на этот раз все зашло гораздо дальше.

В статьях в качестве подтверждения подозрений приводятся цитаты двух известных экспертов-профессоров местных университетов, а также главы одного научного института.

Скандал разразился, когда президент Realmeter Ли Тхэк Су лично связался со всеми упомянутыми специалистами и попросил их подтвердить, что опубликованные в газете "их" комментарии действительно были сказаны. Оба профессора сказали, что с ними связывались из "Чосон Ильбо", но их комментарии в статьях были очень сильно искажены таким образом, чтобы бросить тень на Realmeter. С главой научного института, как выяснилось, вообще никто из журналистов не общался - ему просто приписали "нужное" для политики газеты мнение.

Ли Тхэк Су привел копии ответов опрошенных экспертов, где видно, что они шокированы и возмущены, как использованы их имена. Один из профессоров сказал, что в беседе журналист явно пытался подтолкнуть его к определенным выводам, но эксперт этого не стал делать. Правда, как видно, это не смутило репортера и он просто сам написал "нужную" точку зрения.

После начала скандала, который подхватили многие другие южнокорейские издания, "Чосон Ильбо" убрала со своего сайта упомянутые статьи, но в Интернете хватает их копий, кроме того они присутствуют в печатных вариантах. На просьбы коллег прокомментировать ситуацию в "Чосон Ильбо" пока отвечают глухим молчанием. Президент Realmeter Ли Тхэк Су заявил, что он намерен подать в суд на газету за клевету.

Один из экспертов, который ранее регулярно давал комментарии "Чосон Ильбо" признал, что за изданием водится склонность "передергивать" фразы. "Это неоднократно случалось и со мной. Слова часто переставлялись, делались добавки от моего имени с тем, чтобы подчеркнуть именно те выводы, которые они хотели донести. Я это терпел, когда искажения были не слишком сильные. Но потом стали появляться ситуации, когда мое мнение переворачивали с ног на голову, а мне приходилось говорить коллегам, что "все было не так". Тогда я стал требовать мне давать на вычитку варианты моих комментариев, которые они собирались разместить. Если они соглашались, то я продолжал сотрудничать, но часто было так, что все равно в итоге появлялись искаженные высказывания. Журналисты, с которыми я лично говорил, извинялись, разводили руками, говорили, что это вмешивалось начальство. В итоге мне это надоело, я отказался от сотрудничества", - сказал "Российской газете" один из специалистов по северокорейской проблематике.

Отметим, что "невыгодные" результаты опросов Realmeter не понравились и второй по значимости южнокорейской газете "Чунан Ильбо", которая также (хотя в несколько меньшей по сравнению с "Чосон Ильбо" степени) поддерживает консервативные круги. В статье "Чунан Ильбо" содержались сомнения по поводу методики опросов, но хотя бы нет выдуманных цитат экспертов. Президент Realmeter Ли Тхэк Су тем не менее напомнил изданию, что их методика почему-то не вызывала вопросов у "Чунан Ильбо", когда результаты были те, которые демонстрировали усиление консервативных тенденций в обществе, и стала не нравиться, лишь когда появились "неудобные" результаты.

Стоит признать, что в южнокорейских СМИ, и особенно среди печатных изданий, сильна поляризация по политическим взглядам. Газеты условно делят на два лагеря - "консервативные" и "прогрессивные", где каждый из лагерей явно поддерживает близкие себе партии, критикуя идеологических противников. При этом "консервативные" СМИ в Корее гораздо более влиятельны, могущественны и лучше финансово обеспечены, чем их коллеги по цеху из "прогрессивного" лагеря. Это не изменилось и с приходом к власти президента Мун Чжэ Ина, выражающего интересы "прогрессивных" сил". С другой стороны, несмотря на все расхождения во взглядах, есть стандарты и принципы журналисткой работы. Одно дело - интерпретация фактов, а другое - откровенные выдумки, в чем и уличили самую крупную и наиболее влиятельную газету Южной Кореи. Это возмутило в том числе и журналистов из изданий, которые имеют схожую с "Чосон Ильбо" идеологическую ориентацию.