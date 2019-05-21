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21.05.2019 16:18
Рубрика: Власть

Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

Закон дает возможность таким людям усыновлять именно уже живущих с ними детей. Также это касается лиц с диагностированным туберкулезом, психическими заболеваниями или раком.

Усыновление в таких случаях может быть разрешено по решению суда - с учетом интересов ребенка. Суды, таким образом, в исключительных случаях получат право отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда. 20 июня прошлого года он счел неконституционной норму, не позволяющую стать усыновителями лицам, страдающим заболеваниями из утвержденного правительством перечня.

На основе этого решения и был написан законопроект. Его авторы указали, что, если ребенок уже проживает в семье такого гражданина, то при усыновлении, по сути, речь идет всего лишь о юридическом оформлении сложившихся между ними отношений. Таким образом, риск для здоровья ребенка не увеличивается.

Как ранее подчеркнула на заседании ГД замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина, в законопроекте не говорится о возможности усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, которые имеют данные  заболевания.

Отметим, что поводом к вынесению вышеупомянутого решения Конституционного суда стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья. Женщина была заражена ВИЧ в больнице, где оказалась из-за выкидыша, после чего ее сестра родила семейной паре ребенка путем искусственного оплодотворения. Однако суды общей юрисдикции отказали паре в его усыновлении.

Новый закон, считают в камбине, создаст правовую основу для принятия судебных решений, обеспечивающих права и законные интересы участников, исходя из принципа равенства и критериев разумности.

 

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