Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Госдума приняла закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

Закон дает возможность таким людям усыновлять именно уже живущих с ними детей. Также это касается лиц с диагностированным туберкулезом, психическими заболеваниями или раком.

Усыновление в таких случаях может быть разрешено по решению суда - с учетом интересов ребенка. Суды, таким образом, в исключительных случаях получат право отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса.

Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда. 20 июня прошлого года он счел неконституционной норму, не позволяющую стать усыновителями лицам, страдающим заболеваниями из утвержденного правительством перечня.

На основе этого решения и был написан законопроект. Его авторы указали, что, если ребенок уже проживает в семье такого гражданина, то при усыновлении, по сути, речь идет всего лишь о юридическом оформлении сложившихся между ними отношений. Таким образом, риск для здоровья ребенка не увеличивается.

Как ранее подчеркнула на заседании ГД замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина, в законопроекте не говорится о возможности усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, которые имеют данные заболевания.

Отметим, что поводом к вынесению вышеупомянутого решения Конституционного суда стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья. Женщина была заражена ВИЧ в больнице, где оказалась из-за выкидыша, после чего ее сестра родила семейной паре ребенка путем искусственного оплодотворения. Однако суды общей юрисдикции отказали паре в его усыновлении.

Новый закон, считают в камбине, создаст правовую основу для принятия судебных решений, обеспечивающих права и законные интересы участников, исходя из принципа равенства и критериев разумности.