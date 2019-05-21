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21 мая 2019 г.

Постановление губернатора Хабаровского края от 20 мая 2019 года № 41 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за I квартал 2019 г."

Дата подписания 20 мая 2019 г.
Опубликован 21 мая 2019 г.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 7 мая 2013 г. № 282 "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае" постановляю:

1. Установить величину месячного прожиточного минимума в расчете на душу населения в Хабаровском крае за I квартал 2019 г.:

в среднем на душу населения по Хабаровскому края (рублей) - 14 110

в том числе по социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения - 14 973

- для пенсионеров - 11 381

- для детей - 14 951.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского края от 25 февраля 2019 года № 13 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за IV квартал 2018 г.".

Губернатор С.И.Фургал

 

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