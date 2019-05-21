Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) обновил во вторник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.

После полудня показатель превысил отметку 2600 пунктов, которая и стала новым рекордом для индекса. В целом индекс МосБиржи днем во вторник рос примерно на один процент. Долларовый индекс РТС также прибавлял около одного процента к предыдущему уровню закрытия.

По итогам минувшей недели российский рынок акций показывал опережающую динамику по сравнению с ключевыми международными площадками. С 10 по 17 мая индекс РТС вырос на 3,4 процента, индекс Мосбиржи − на 2,5 процента, указывает портфельный управляющий "Сбербанк управление активами" Максим Кондратьев.

Российский рынок демонстрировал позитивную динамику на фоне коррекции на глобальных финансовых рынках, связанной с обострением торговой войны США и Китая. По мнению Кондратьева, на этой неделе от российского рынка можно ожидать в целом нейтрально позитивного движения относительно мировых рынков.