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21.05.2019 19:47
Рубрика: Власть

Посещение реанимаций

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
21 мая Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении закон о посещении пациентов в реанимации.

Напомню, что три года назад на Прямой линии с Владимиром Путиным эту тему поднимал известный актер и общественный деятель Константин Хабенский. Он предложил разрешить доступ в палаты реабилитации и интенсивной терапии родственникам всех находящихся там людей, поскольку тяжело больные пациенты особенно нуждаются в человеческом тепле и помощи близких.

После этого президент дал поручение министерству здравоохранения подготовить информационно-методическое письмо для субъектов Федерации о правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации. Соответствующее письмо было разослано в конце мая 2016 года.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В результате ситуация с допуском посетителей в реанимационные палаты значительно улучшилась. В ряде регионов появились индивидуальные графики посещения пациентов в реанимации, гости обеспечивались одноразовой специальной одеждой: халатами, бахилами, масками и шапочками. Кроме того, в некоторых субъектах Федерации медицинские работники обучали всех желающих навыкам ухода за тяжелыми пациентами, а также проводили психологическую подготовку родственников перед посещением больных.

Однако, не являясь нормативно-правовым актом, письмо министерства здравоохранения не было обязательным для исполнения. Доступ к пациентам в большинстве случаев все равно являлся жестом доброй воли врачей. Зачастую у тех, кто хотел посетить своих тяжело больных близких людей, возникали сложности с этим. Так, например, в Приморском крае в прошлом году только в 10 из 27 детских отделений реанимации родители могли навещать своих детей. Это в свою очередь очень часто снижало эффективность лечения пациентов, прежде всего несовершеннолетних. Иногда люди были лишены возможности побыть со своими родными в последние минуты их жизни.

Для решения всех этих проблем в Государственной Думе была создана специальная рабочая группа, которая провела целый ряд заседаний. В них принимали участие представители министерства здравоохранения, пациентских организаций, волонтерских движений. В ходе этих заседаний нами была проведена кропотливая работа по подготовке изменений действующего законодательства.

Согласно нашим поправкам в Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", расширяется перечень обязанностей медицинских учреждений. Они должны будут предоставлять родственникам и законным представителям пациентов возможность посещения отделений, в которых оказываются реанимационные мероприятия.

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При этом министерство здравоохранения должно утвердить требования к организации таких посещений. Речь идет, например, о том, что допуск в реанимационные палаты может осуществляться только при отсутствии у посетителей признаков потенциально опасных заболеваний, с выключенными мобильными телефонами и, конечно же, не в период проведения медицинских вмешательств. Возможны и другие разумные ограничения.

В большинстве зарубежных стран родители, иные члены семей и законные представители пациента тоже могут находиться рядом с ним в отделении реанимации или в палате интенсивной терапии, соблюдая соответствующие правила посещения.

Отмечу также, что сегодня строится большое количество новых онкологических и сердечно-сосудистых центров, детских больниц. Мы считаем чрезвычайно важным при проектировании этих медицинских учреждений предусматривать создание специальных условий для пребывания родственников пациентов в реанимационных отделениях. Это значительно облегчит реализацию принятого нами закона в будущем.

Власть Позиция Общество Здоровье Правительство Минздрав Колонка Андрея Исаева Реформа здравоохранения
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