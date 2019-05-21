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21.05.2019 15:10
Рубрика: В мире

Итальянцы массово отказываются от государственной субсидии

Текст: Нива Миракян (Рим)
Более ста тысяч граждан Италии готовы отказаться от получения базового дохода, выплачиваемого из госбюджета с целью улучшения жизни безработных и малоимущих. Внезапно они поняли, что игра не стоит свеч.
Посетители на территории Римского форума. Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Посетители на территории Римского форума. Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Посетители на территории Римского форума. Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Еще каких-то два месяца назад новость о введении так называемой ежемесячной гражданской зарплаты, которая должна теоретически варьироваться от 500 до 780 евро, повергла жителей Апеннин в состояние массовой эйфории. Согласно расчетам Института социального обеспечения (INPS), на сегодняшний день число запросов на получение базового дохода составило около одного миллиона. Правда, на момент подачи заявки мало кто понимал, что в действительности все будет выглядеть далеко не так сказочно, как хотелось бы.

Фото: iStock
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Выяснилось, что сесть на шею государству, как многие итальянцы искренне рассчитывали, не получится. Когда дело дошло до реальных выплат, стало ясно, что о заветных 780 евро остается только мечтать. По данным INPS, 34 тысячи итальянцев получили на руки всего сорок евро, 61 тысяча человек - меньше ста евро, 40 тысячам граждан было выделено от ста до двухсот евро, 138 тысяч человек смогли выцарапать у государства до пятьсот евро и лишь избранным 97 тысячам жителей Апеннин посчастливилось получить от 500 до 750 евро.

Проблема заключается в том, что вне зависимости от суммы выплат на бенефициаров накладывается целый ряд обязательств. Так, обладатель специально выпущенной для получения субсидии пластиковой карты должен пройти курсы переквалификации, в обязательном порядке откликнуться на одно из трех предложений о работе от службы занятости в любой точке страны, быть готовым к постоянным проверкам со стороны инспекции по труду и финансовой полиции с целью выявления у выгодоприобретателя альтернативного нелегального дохода. Не говоря уже о том, что предоставление недостоверной или ложной информации о финансовом состоянии со стороны заявителя повлечет за собой лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Взвесив все за и против, более ста тысяч разочарованных мизерными суммами и напуганных возможными санкциями граждан Италии обратились в местные патронаты (именно через них осуществляется вся процедура) с просьбой лишить их выплат до начала второй фазы программы, которая предусматривает выполнение принудительных социальных работ и проведение скрупулезных ревизий.

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"Дело в том, что люди наивно подумали, будто сумма в 780 евро будет не глядя выплачиваться чуть ли не каждому встречному. Но есть ведь определенные критерии, которые были многократно озвучены. Когда они увидели, о каких цифрах идет речь и через что им придется пройти, чтобы получить базовый доход, просто-напросто решили не рисковать и дать задний ход", - объясняли "РГ" в одном из римских патронатов, намекнув, что отказ исходит от тех категорий граждан, которые намеревались обвести государство вокруг пальца.

Однако совершить шаг назад будет не так просто, как может показаться. За отказ от субсидии придется заплатить в прямом смысле этого слова. Согласно действующему законодательству, тот, кто решит расторгнуть соглашение о получении базового дохода, будет обязан сначала вернуть всю уже полученную и во многих случаях потраченную суммы до копейки.

В мире Европа Италия
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