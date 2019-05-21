Во вторник в Словакии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Состав четвертьфиналистов определился досрочно, а вчера уже после подписания этого номера в печать стали известны пары первого раунда плей-офф. Ну а чуть ранее драматичным образом завершилась борьба за выживание.

Две команды, вышедшие в элитный дивизион в прошлом году, производили на турнире самое слабое впечатление. В Кошице таким явным аутсайдером стала Великобритания, а в Братиславе мальчиками для битья стали итальянцы, которые первые шесть матчей закончили с убийственной разницей шайб 1:45. Но фантастическим образом и те и другие сохранили свои места в компании сильнейших.

Британцы в последнем туре бились с куда более опытными и статусными соседями-французами. Счет 0:3 по ходу второго периода шансов на спасение им вроде бы не оставлял никаких. Но затем Великобритания смогла забить три шайбы, перевести игру в овертайм и там вырвать историческую победу - 4:3.

В битве других аутсайдеров тоже была драма. Австрия, как и Италия, до последнего тура не набрала ни одного очка. Но котировалась все равно выше. Однако и в этом "матче жизни" основное время закончилось со счетом 3:3. В итоге дошло до серии буллитов, которая затянулась даже дольше обязательных пяти бросков с каждой стороны. Но в конечном счете итальянцы забили, а австрийцы - нет. Таким образом, сборная Италии впервые за десять лет смогла сохранить место в элитном дивизионе. В последний раз их пребывание в высшем хоккейном свете более одного турнира подряд фиксировалось в период с 2006 по 2008-й.

Что же касается четвертьфиналов, то в них от группы А сыграют Финляндия, США, Канада и Германия. От группы В борьбу продолжат Россия, Швеция, Чехия и Словакия. Первый раунд плей-офф состоится в четверг, 23 мая.