К чему приведут досрочные парламентские выборы в Венесуэле

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с инициативой проведения досрочных выборов в Национальную ассамблею республики.

"Давайте померимся силами на выборах. Давайте проведем выборы, давайте легитимизируем единственный институт, который так и не стал законным в последние пять лет, давайте проведем досрочные выборы в Национальную ассамблею", - заявил глава страны, выступая в Каракасе на митинге своих сторонников, приуроченном к годовщине переизбрания Мадуро. Предыдущие выборы состоялись в декабре 2015 года и на них действующие власти утратили контроль за однопалатным заксобранием, признав свое поражение. Однако оппозиция так и не смогла получить реальную выгоду от контроля за парламентом - чависты последовательно лишали депутатов полномочий, а в настоящий момент Нацассамблея решением Верховного суда формально и вовсе распущена. Очередные выборы должны были состояться в декабре 2020 года.

На предложение действующего президента тут же отреагировал его главный политический оппонент - спикер нынешнего созыва парламента Хуан Гуайдо.

"Еще год назад мы продемонстрировали, что не участвуем в этом фарсе. А новая попытка лишь усугубит ситуацию", - написал оппозиционер на своей странице в Twitter, явно дав понять, что античависты не намерены участвовать в предложенном голосовании. Гуайдо напомнил о решении ведущих антиправительственных сил отказаться от выдвижения единой кандидатуры на состоявшихся год назад выборах главы государства, которые, за отсутствием достойной конкуренции, тогда с легкостью выиграл Мадуро.

Сейчас ситуация в точности похожа на инициированный по предложению президента в 2017 году созыв Национального учредительного собрания. В выборах в этот высший орган государственной власти оппозиционеры тогда тоже отказались участвовать. Но это не помешало чавистам провести выборы и сформировать собрание только из своих сторонников.

С тех пор де-факто в республике существует проправительственное Национальное учредительное собрание и оппозиционная Национальная ассамблея. Причем заседают они в одном и том же здании - Законодательном дворце в историческом центре Каракаса. Разница лишь во времени заседаний и в том, что чависты на свои сессии в президиум выносят портреты национального героя Симона Боливара и "вечного лидера" Уго Чавеса. Оппозиционерам же фактически никто не мешает собираться в здании парламента, получается своего рода симбиоз. Разница в том, что решения оппозиционной Нацассамблеи совершенно не волнуют действующие власти, а решения Учредительного собрания не признаются оппозиционерами. Такой вот удивительный статус-кво.

По венесуэльскому законодательству учредительное собрание созывается для внесения поправок в конституцию, а вот срок, на который избираются его депутаты, нигде не прописан. Считается, что собрание будет заседать столько, сколько необходимо для завершения своей работы по реформированию конституции, т.е. сами депутаты объявят о сроке роспуска собрания. Изначально речь шла о двухлетнем периоде, т.е. до лета 2019 года. Но вот накануне, параллельно с предложением Мадуро провести досрочные парламентские выборы, председатель Учредительного собрания Дьосдадо Кабельо заявил о том, что собрание будет заседать до декабря 2020 года.

"Национальное учредительное собрание решило продлить свои заседания и свои функции до 31 декабря 2020 года, чтобы выполнить поставленные перед ней задачи", - написал Кабельо в своем Twitter. Таким образом становится понятно, что действующие власти в любом случае продолжат опираться на учредительное собрание.

Пока же оппозиционеры наглядно демонстрируют, что не готовы идти на любые контакты с властями. Ведь именно как уступку в антиправительственном лагере расценивают возможность своего участия в электоральном предложении Мадуро. Тем более для оппозиции это будет означать потерю победы 2015 года, когда они в честной борьбе переиграли чавистов и получили контроль над Национальной ассамблеей. В этой связи перспективы проведения реальных парламентских выборов, в которых бы приняли участие все политические силы Венесуэлы, ничтожно малы. А это значит, что говорить о скором политическом разрешении кризиса в республике пока преждевременно.