Как я стал жертвой торговой войны США с Китаем

Мои друзья, эмигрировавшие в США в девяностые, отрицательно относятся к главе своей новой родины. Видимо, непредсказуемость, которую привнес глава Белого дома в их жизнь, напоминает им хаос девяностых в России.

Поговаривают, что птица на логотипе "Твиттера" - пересмешник. Но уверенности в этом нет. Зато точно установлено: "щебетание" на аккаунте американского президента приводит к драматическим биржевым последствиям. Фото: REUTERS

Я живу в России и вроде бы могу себе позволить равнодушно относиться к американскому президенту. Но только не к его аккаунту в "Твиттере". Каждый твит Трампа отражается на стоимости моих акций и в подавляющем большинстве случаев уводит их в минус.

Ну, вот, например. В воскресенье, 5 мая, Трамп написал в "Твиттере", что недоволен затянувшимися торговыми переговорами с Китаем и 10 мая поднимет пошлины на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. Перемирие закончилось, и это стало полной неожиданностью для всего мира и особенно для китайского фондового рынка, который прервал рост, длившийся с начала года, и испытал самое глубокое с 2016 года падение.

Реакция рынков в понедельник, 6 мая:

- Индекс Shanghai Composite просел на 5,6% - это самое существенное дневное снижение с февраля 2016 года. Shenzhen Component упал на 7,6%. ChiNext Price, индикатор небольших китайских компаний, снизился на 7% - это тоже максимальное за три года снижение.

- Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 3,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%. Сводный индекс крупнейших предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 потерял в ходе торгов 1,2%.

- В ночь на понедельник до открытия торгов американские Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли до 2%.

- На фоне заявлений Трампа снизились и цены на нефть. Стоимость июльских фьючерсов на Brent - на 2%, до $69,4 за баррель.

Хотя, по логике, события должны были развиваться совершенно иначе. В первой декаде мая все ожидали подписания торгового соглашения между США и Китаем, оно анонсировалось. И обязано было положительно сказаться на акциях, особенно американских и китайских. Я, как и многие другие игроки, давно их накапливал и ждал положительной динамики.

Однако мой скромный портфель в понедельник, 6 мая, похудел вместе со мной. Что-то мне удалось скинуть, что-то я попытался усреднить, на какие-то акции я закрыл глаза, поскольку, как мне показалось, они лишь косвенно относятся к торговой войне. Короче, я потерял 1,5 процента от стоимости активов и к вечеру вздохнул с облегчением, надеясь на то, что во вторник, 7 мая, будет коррекция на рынке, поскольку новость уже отыграна. Однако последовало подтверждение, что твиты Трампа - это не шутки, и до 10 мая весь рынок лихорадило. По окончании майских праздников наступила "пятница, 13-е", даром, что это был понедельник - рынок продолжал отрабатывать негативный новостной фон: Трамп обещал, что Китаю будет "больно", и грозился новыми пошлинами.

Есть некоторое сходство между этим портретом американского президента и логотипом "Твиттера", не так ли? REUTERS

Наконец, 14-го наступила долгожданная коррекция. Но, к сожалению, рынок восстановился не полностью. Мои потери были по-прежнему велики и приближались к 2,5 процента.

Я стал работать на бирже в основном в течение дня - чтобы никакие твиты не обрушили на следующий день мои акции. Однако в портфеле остались акции, которые значительно упали в этот период. Продавать их со значительными потерями мне казалось бессмысленным. Хотя, как показывает практика, лучше понести потери и перезайти в акцию (купить по еще более низкой цене в ожидании роста), если она находится в нисходящем тренде. А если тренд изменится? Решение в каждом конкретном случае приходится принимать интуитивно. Большинство трейдеров скажут, что это неправильно, что необходимо строго следовать заданному плану и учитывать технический анализ и т.д. Не знаю, может быть, они и правы.

Мой скромный портфель в понедельник, 6 мая, похудел вместе со мной

15 мая Трамп рекомендовал ФРС уменьшить ставку рефинансирования, чтобы подготовиться к ответным мерам Пекина по обесцениванию национальной валюты, которые Китай собирается принять, чтобы удержаться на американском рынке даже после введения новых пошлин. На этой новости упали акции американских банков, не очень сильно, но неприятно.

Я не знаю, на кого подать в суд за мои потери в торговой войне США с Китаем, но кого-то же надо винить - пусть это будет "Твиттер".

Я отказываюсь им торговать.

Между тем

Дозвонились

В прошлом году мне пришлось покупать местную сим-карту в США. Сотрудник магазина с удивлением рассматривал мой смартфон от компании Huawei и расспрашивал меня о его возможностях и стоимости. Было очевидно, что видит он гаджет этой марки впервые, а технические характеристики его неприятно удивили, поскольку цена на Apple c такими параметрами зашкаливает за разумные пределы.

История войны

В начале мая Huawei вернула себе второе место по производству смартфонов, обогнав Apple и уступив первое место лишь Samsung. Это несмотря на скандал в январе 2019 года, когда минюст США предъявлял обвинения Huawei, ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу и двум дочерним структурам компании в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана.

16 мая США приняли решение внести Huawei и ее филиалы в черный список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Далее руководство Google поддержало минторг США и отказалось от сотрудничества с Huawei. Поисковая система отказала Huawei в поддержке операционной системы Android. За Google последовали и другие крупнейшие американские партнеры Huawei - производители чипов Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx.

Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

Андроиды хоронят "Хуавей". Возможно, излишне торопятся. PHOTOXPRESS

В Китае

В Китае продаются смартфоны с измененной версией Android, из нее исключены приложения Google, но на мировой рынок поставляются телефоны с обычной Android.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй назвал американский запрет несправедливым и заверил, что компания не пойдет на американские условия, как это сделала в 2018 году другая китайская компания - ZTE, которая после аналогичного запрета заплатила штраф $1,4 млрд и согласилась на мониторинг работы компании американскими чиновниками.

Huawei готовилась к ограничениям давно. Она создала существенные запасы комплектующих и продолжает вести работу по поиску альтернативных источников поставок полупроводников, а также разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов и ноутбуков.

Как это скажется на владельцах телефонов

Всем владельцам уже купленных телефонов волноваться нет причины - их модели Google будет поддерживать. А вот при покупке новых телефонов с выходом обновления операционной системы из нее будет исключена поддержка Google. Остается надеяться, что к этому времени конфликт завершится.

Что в итоге

Если запрет продолжит действовать, это замедлит и строительство мировой сети 5G: Huawei - один из ключевых поставщиков оборудования для нее. Nokia и Cisco смогут частично занять ее место на рынке, но внедрение 5G в мире значительно замедлится, сказал Bloomberg пекинский аналитик Forrester Research Чарли Дэй.

Кстати

Маск мухлюет?

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в федеральный суд в Нью-Йорке гражданский иск к Илону Маску - основателю компании "Тесла". Маска обвиняли в мошенничестве с ценными бумагами. Поводом для иска стал твит Маска от 7 августа, в котором он заявил, что думает превратить "Теслу" в частную компанию и готов выкупить находящиеся в свободном обращении акции по 420 долл. за акцию. А спустя некоторое время сообщил, что "Тесла" останется публичной компанией. Колебании акций "Теслы" в этот период достигали 30%.