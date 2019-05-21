Производители продуктов питания в США ждут роста продовольственных цен из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Китае. Россия может удержать стабильные цены, если сохранит жесткий ветеринарный контроль, считает эксперт.

Рост цен на мясо, причем не только на свинину, но и в целом на продукты питания прогнозируют аналитики и представители таких крупных компаний, как Tyson Foods и McDonald s, сообщает газета The Wall Street Journal. Причина в истреблении заболевших свиней. Распространение АЧС в Китае, мягко говоря, стараются не афишировать. Но по оценкам американских экспертов от мясной промышленности, скоро КНР потеряет до 200 миллионов свиней. В результате импорт свинины в Китай может вырасти на треть в этом году, прогнозирует уже министерство сельского хозяйства США. На рынке возникнет дефицит продукта., так что цены пойдут вверх.

Вирус АЧС не опасен для человека, но смертелен для свиней. Чтобы избежать его распространения, поголовье животных на свиноводческих предприятиях уничтожают полностью. Компании-производители несут огромные убытки, а потребители получают на выходе рост цен.

Полностью последствия АЧС проявятся через несколько месяцев. Но поставщики в США уже обсуждают с ретейлерами повышение цен от 3 до 15 процентов.

Цены на свинину в мире уже выросли от 10 до 30 процентов, рассказывает "Российской газете" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "За свининой начало расти в цене мясо птицы, поскольку часть потребителей переключаются на птицу", - продолжает эксперт.

Пытаясь сдержать распространение АЧС, многие страны ужесточают ветеринарный контроль и грозят лишением свободы за ввоз мясных продуктов в багаже. Но вирус все же распространяется. Его уже занесли во Вьетнам, где поголовье свиней за последние два месяца снизилось на четыре процента.

КНР потеряет до 200 миллионов свиней, и китайс-кий импорт свинины вырастет на треть в этом году

Российский рынок пока насыщен. "В этом году, по предварительным оценкам, объем производства свинины вырастет на пять процентов. Также никто не ограничивает импорт мяса, в частности, из Бразилии", - говорит эксперт. В результате сейчас оптовые цены на свинину в России находятся на том же уровне, что и в прошлом году, а по сравнению с 2014 годом даже снизились на 10 процентов. При этом экспорт пока ограничен.

"Растущая конкуренция и стабилизировавшаяся ситуация по АЧС позволяют надеяться, что в случае продолжения жестких мер по недопущению распространения вируса мы удержим цены", - заверил Сергей Юшин.