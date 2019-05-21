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21.05.2019 20:22
Рубрика: Экономика

Вирус ломит цены

Стоимость мяса пошла вверх из-за чумы свиней в Китае
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Производители продуктов питания в США ждут роста продовольственных цен из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Китае. Россия может удержать стабильные цены, если сохранит жесткий ветеринарный контроль, считает эксперт.
Чтобы уберечь хрюшек от заражения, некоторые страны грозят тюрьмой за провоз опасных мясных продуктов в багаже. Фото: AP Чтобы уберечь хрюшек от заражения, некоторые страны грозят тюрьмой за провоз опасных мясных продуктов в багаже. Фото: AP
Чтобы уберечь хрюшек от заражения, некоторые страны грозят тюрьмой за провоз опасных мясных продуктов в багаже. Фото: AP

Рост цен на мясо, причем не только на свинину, но и в целом на продукты питания прогнозируют аналитики и представители таких крупных компаний, как Tyson Foods и McDonald s, сообщает газета The Wall Street Journal. Причина в истреблении заболевших свиней. Распространение АЧС в Китае, мягко говоря, стараются не афишировать. Но по оценкам американских экспертов от мясной промышленности, скоро КНР потеряет до 200 миллионов свиней. В результате импорт свинины в Китай может вырасти на треть в этом году, прогнозирует уже министерство сельского хозяйства США. На рынке возникнет дефицит продукта., так что цены пойдут вверх.

Фото: REUTERS
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Вирус АЧС не опасен для человека, но смертелен для свиней. Чтобы избежать его распространения, поголовье животных на свиноводческих предприятиях уничтожают полностью. Компании-производители несут огромные убытки, а потребители получают на выходе рост цен.

Полностью последствия АЧС проявятся через несколько месяцев. Но поставщики в США уже обсуждают с ретейлерами повышение цен от 3 до 15 процентов.

Цены на свинину в мире уже выросли от 10 до 30 процентов, рассказывает "Российской газете" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "За свининой начало расти в цене мясо птицы, поскольку часть потребителей переключаются на птицу", - продолжает эксперт.

Пытаясь сдержать распространение АЧС, многие страны ужесточают ветеринарный контроль и грозят лишением свободы за ввоз мясных продуктов в багаже. Но вирус все же распространяется. Его уже занесли во Вьетнам, где поголовье свиней за последние два месяца снизилось на четыре процента.

КНР потеряет до 200 миллионов свиней, и китайс-кий импорт свинины вырастет на треть в этом году

Российский рынок пока насыщен. "В этом году, по предварительным оценкам, объем производства свинины вырастет на пять процентов. Также никто не ограничивает импорт мяса, в частности, из Бразилии", - говорит эксперт. В результате сейчас оптовые цены на свинину в России находятся на том же уровне, что и в прошлом году, а по сравнению с 2014 годом даже снизились на 10 процентов. При этом экспорт пока ограничен.

"Растущая конкуренция и стабилизировавшаяся ситуация по АЧС позволяют надеяться, что в случае продолжения жестких мер по недопущению распространения вируса мы удержим цены", - заверил Сергей Юшин.

Экономика Товары и цены Экономика АПК Цены на продукты
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