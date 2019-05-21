Прямо скажем, выводы австралийских ученых звучат сенсационно. Они утверждают, что люди старше 40 лет продуктивнее работают, если трудятся не более 30 часов в неделю. Такой результат получен при обследовании 7,5 тысячи добровольцев. Изучались когнитивные функции - память, абстрактное мышление и принятие решений.

Оказалось, что все эти показатели улучшились при сокращении рабочей недели до 25 часов и резко ухудшились при удлинении до 55 часов. Причины спада - уровень стресса и усталость. Один из авторов проекта, профессор Колин Маккензи, утверждает, что активная работа до 40 часов в неделю хотя и не угнетает сама по себе когнитивные функции, но и не позволяет проявить их с максимальной отдачей.

Оппоненты с осторожностью встретили эти откровения Маккензи. Особенно они обратили внимание на то, что ничего не говорится об отношении человека к своей работе. Насколько он ей удовлетворен. Говоря попросту, идет на нее с радостью или нехотя, ожидая, когда закончится рабочий день. Многие долгожители подчеркивают, что постоянно работают, что именно работа дает силы жить. Можно вспомнить, что среди долгожителей лидируют люди творческих профессий, например, дирижеры и ученые, которые активно трудятся до последнего дня. А для тех, кто живет по принципу "работа не волк в лес не убежит", "работа дураков любит" и 30 часов в неделю - настоящая мука.

Кстати

Американские ученые пришли к выводу, что напряженная работа и учеба вызывают ускоренное сокращение длины теломер и, как следствие, преждевременное клеточное старение. У группы молодых специалистов, которые упорно готовились к защите своих научных работ, до начала обучения и после измерили длину теломер (концевых участков хромосом), защищающих ДНК от повреждений во время деления клеток. Выяснилось, что из-за интенсивной работы старение ДНК ускорилось примерно в шесть раз. По словам ученых, подобная картина может наблюдаться, когда человек подвергается длительному стрессу в течение нескольких недель или месяцев. Этот вывод не является откровением. Давно известно, что длительный стресс крайне вреден для здоровья, может вызвать серьезные болезни и даже ранний уход из жизни. В данном исследовании американских ученых показан механизм действия стресса, который вызывает сокращение теломер.