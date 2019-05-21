Новости

Появилось фото пассажиров, застрявших в метро Москвы 21:27
Швеция - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 21:15
Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин 21:11
В Новгороде школьник чуть не лишился пальца на спортплощадке 21:09
Самолет из Нового Уренгоя прервал полет из-за неубранных шасси 20:56
Беларусь возобновила экспорт топлива после месячного перерыва 20:50
Александр Вучич возмущен провокациями западных спецслужб 20:43
Пассажиров московского метро вывели из застрявшего поезда 20:37
В Египте нашли артефакты Эхнатона, Нектанеба и Птолемеев 20:26
В московском метро в тоннеле встали три поезда 20:25
Такси, которому не нужны дороги, успешно прошло испытания 20:19
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины 20:07
В московском метро закрыли три станции 20:01
МИД: Россия не будет искусственно сворачивать отношения с Украиной 19:48
Матвиенко выбрала стажера из числа победителей конкурса "Лидеры России" 19:15
Число мелких ДТП увеличилось в Москве на 20% 19:06
В Госдуме назвали цель возбуждения дела о госизмене против Порошенко 19:00
Более 540 электронных деклараций принес новый эксперимент ФТС 18:58
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой 18:52
Сенаторы предложили отслеживать через ЕГАИС цепочку движения медспирта 18:41
Главную южнокорейскую газету "Чосон Ильбо" уличили во лжи 18:39
Медики рассказали об опасности совмещения чая и алкоголя 18:27
Песков рассказал про зарплаты в Кремле 18:25
Военнослужащие выяснят имя советского военнопленного по жетону 18:19
Более половины предпринимателей инвестируют в бизнес в этом году 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
21.05.2019 20:42
Рубрика: Общество

Оправдание лени

Меньше работаешь, лучше думаешь
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Прямо скажем, выводы австралийских ученых звучат сенсационно. Они утверждают, что люди старше 40 лет продуктивнее работают, если трудятся не более 30 часов в неделю. Такой результат получен при обследовании 7,5 тысячи добровольцев. Изучались когнитивные функции - память, абстрактное мышление и принятие решений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оказалось, что все эти показатели улучшились при сокращении рабочей недели до 25 часов и резко ухудшились при удлинении до 55 часов. Причины спада - уровень стресса и усталость. Один из авторов проекта, профессор Колин Маккензи, утверждает, что активная работа до 40 часов в неделю хотя и не угнетает сама по себе когнитивные функции, но и не позволяет проявить их с максимальной отдачей.

Фото: РИА Новости
Нужно ли сокращать майские праздники

Оппоненты с осторожностью встретили эти откровения Маккензи. Особенно они обратили внимание на то, что ничего не говорится об отношении человека к своей работе. Насколько он ей удовлетворен. Говоря попросту, идет на нее с радостью или нехотя, ожидая, когда закончится рабочий день. Многие долгожители подчеркивают, что постоянно работают, что именно работа дает силы жить. Можно вспомнить, что среди долгожителей лидируют люди творческих профессий, например, дирижеры и ученые, которые активно трудятся до последнего дня. А для тех, кто живет по принципу "работа не волк в лес не убежит", "работа дураков любит" и 30 часов в неделю - настоящая мука.

Кстати

Американские ученые пришли к выводу, что напряженная работа и учеба вызывают ускоренное сокращение длины теломер и, как следствие, преждевременное клеточное старение. У группы молодых специалистов, которые упорно готовились к защите своих научных работ, до начала обучения и после измерили длину теломер (концевых участков хромосом), защищающих ДНК от повреждений во время деления клеток. Выяснилось, что из-за интенсивной работы старение ДНК ускорилось примерно в шесть раз. По словам ученых, подобная картина может наблюдаться, когда человек подвергается длительному стрессу в течение нескольких недель или месяцев. Этот вывод не является откровением. Давно известно, что длительный стресс крайне вреден для здоровья, может вызвать серьезные болезни и даже ранний уход из жизни. В данном исследовании американских ученых показан механизм действия стресса, который вызывает сокращение теломер.

Общество Наука Экономика Работа Занятость Лучшая работа в мире
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США внесли три российских структуры в "черные списки"
Пассажиров московского метро вывели из застрявшего поезда
Песков оценил риторику Зеленского
Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов
МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы