Новости

В московском метро закрыли три станции 20:01
МИД: Россия не будет искусственно сворачивать отношения с Украиной 19:48
Матвиенко выбрала стажера из числа победителей конкурса "Лидеры России" 19:15
Число мелких ДТП увеличилось в Москве на 20% 19:06
В Госдуме назвали цель возбуждения дела о госизмене против Порошенко 19:00
Более 540 электронных деклараций принес новый эксперимент ФТС 18:58
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой 18:52
Сенаторы предложили отслеживать через ЕГАИС цепочку движения медспирта 18:41
Главную южнокорейскую газету "Чосон Ильбо" уличили во лжи 18:39
Медики рассказали об опасности совмещения чая и алкоголя 18:27
Песков рассказал про зарплаты в Кремле 18:25
Военнослужащие выяснят имя советского военнопленного по жетону 18:19
Более половины предпринимателей инвестируют в бизнес в этом году 18:18
Эксперт рассказал, чем опасны московские комары 18:00
Матвиенко: В России дорожат контактами с Республикой Сербской 17:30
Худруком театра имени Ленсовета стала Лариса Луппиан 17:25
Музей Прадо разрабатывает план спасения своих сокровищ на случай ЧП 17:11
Против Порошенко завели дело по государственной измене 17:02
В Госдуме предрекли провал попыток Киева помешать РФ вернуться в ПАСЕ 16:44
Эйфелеву башню временно закрыли из-за любителя экстрима 16:41
Патрушев обсудил вопросы безопасности туристов в Крыму 16:37
Видео: вся "Игра престолов" за полторы минуты 16:33
В Липецке предложили построить "Белорусский квартал" 16:32
В Москве снова стартует проект "Йога в парках" 16:31
Союзное государство подготовило памятку по правам граждан Беларуси и РФ 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
21.05.2019 19:57
Рубрика: В мире

Отставки по-украински

У президента Украины наметились кадровые проблемы
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
21 мая президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с лидерами парламентских фракций дату роспуска Верховной рады и параметры внеочередных выборов. Во вторник вечером Зеленский все же подписал указ о роспуске парламента. Одновременно в Киев прилетела миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая в течение двух недель будет изучать перспективность дальнейшего кредитования страны. Мнения об этих перспективах в Киеве пока расходятся.
В свой первый день Зеленский прибыл на работу не пешком, как в сериале, а на машине с охраной. Фото: EPA В свой первый день Зеленский прибыл на работу не пешком, как в сериале, а на машине с охраной. Фото: EPA
В свой первый день Зеленский прибыл на работу не пешком, как в сериале, а на машине с охраной. Фото: EPA

Внеочередные парламентские выборы на Украине пройдут либо 21, либо 28 июля. Об этом заявили участники переговоров в администрации президента Украины, на улице Банковой: вице-спикер Ирина Геращенко и юридический советник президента Андрей Богдан, которого прочат на пост главы администрации президента по "квоте Коломойского". Вопреки ожиданиям многих, Владимир Зеленский прибыл на свое рабочее место не пешком или на велосипеде, как в сериале "Слуга народа", а уже в сопровождении охраны на представительском автомобиле.

Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине

После встречи Юлия Тимошенко заявила, что распускать парламент сейчас нельзя. В этом случае Рада не сможет принять поправки в избирательное законодательство, которых требует, в том числе, Зеленский. Помимо перехода к полностью пропорциональной системе выборов - по партийным спискам, без "мажоритарщиков", речь идет о снижении проходного барьера для партий до 3 процентов, а также о введении жесткого императивного мандата, во избежание миграции народных избранников между фракциями. Также президент не сможет заполнить предлагаемые лично им кадровые позиции: главы СБУ, министерства обороны, МИД и другие. То есть, по мысли Тимошенко, распущенный парламент откажется работать и голосовать в силу отсутствия мотивации, тогда как у Зеленского утверждают, что и после роспуска парламент может и обязан трудиться.

Впрочем, кажется, Зеленскому вопросы официального оформления своей "команды" пока не к спеху. По крайней мере, после аудиенции он оставил в статусе исполняющего обязанности главу оборонного ведомства Степана Полторака. Также, в полном соответствии с законом, несмотря на объявленную отставку премьера, продолжают исполнять обязанности все члены украинского кабинета министров, включая и самого Владимира Гройсмана, уже объявившего о желании стать парламентарием.

Напомним, что за исключением "силового блока", предлагаемого президентом, остальной состав правительства формируется парламентской коалицией после выборов. Таким образом, юридически все кадры Петра Порошенко, написавшие прошения об отставках, продолжают исполнять свои обязанности до назначения преемников.

Зеленский раскрыл истинную причину роспуска Верховной рады

При этом уже сейчас у Зеленского наметились кадровые проблемы: на второй день после инаугурации не объявлено имя главы его администрации и иной властной номенклатуры, которую не нужно согласовывать с парламентом. Как утверждают различные "источники" украинских СМИ, в окружении президента идет борьба между разными центрами влияния - близкими друзьями Зеленского со времен КВН, вместе с примкнувшими в ходе кампании "советниками", и собственно Игорем Коломойским.

Зато свои кадровые проблемы на украинском направлении активно решает США. По информации издания "Страна", полученной из американских дипломатических кругов, на должность посла или, как вариант - на место доказавшего свою некомпетентность Курта Волкера, в Вашингтоне, помимо прочих кандидатур, рассматривается некий Кори Миллс. Это бывший военный, "специалист по поддержке информационных проектов Государственного департамента в конфликтных регионах", в 2014 году тренировавший карательные батальоны, обеспечивавший безопасность экс-премьера Арсения Яценюка и на этой почве сдружившийся с главой МВД Арсеном Аваковым. В этой связи особое звучание приобретает заявление Зеленского, опубликованное его пресс-службой, с призывом ужесточить санкции против "страны-агрессора" и продолжать оказывать помощь в "возвращении Крыма и Донбасса". Заметим, что хотя в инаугурационной речи Зеленский избегал выпадов против России, после торжеств, во время встреч с иностранными гостями, он минимум трижды скатывался на уровень своего предшественника.

Тем временем на Украину с двухнедельной миссией прибыли представители МВФ, изучающие возможность дальнейшего кредитования Украины в объеме 1,3 миллиарда долларов. Еще до приезда представители фонда заявили, что чаемого избирателями Зеленского снижения стоимости газа для промышленности и населения допускать никак нельзя: снижать цены правительство может только в случае одновременного удешевления газа на мировом рынке, чего в горизонте полугода не ожидается. В этой связи часть советников Зеленского предлагают ему до конца года отказаться от дотаций МВФ, рассчитывая на свои силы. Также против сотрудничества с фондом неоднократно за последние дни высказывался Игорь Коломойский, место и значение которого в новой властной архитектуре Украины сегодня четко не определены.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков оценил риторику Зеленского
Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов
МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы
В Минобороны рассказали, как кормят российских солдат
Задержан заместитель губернатора Ростовской области по ЖКХ