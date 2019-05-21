21 мая президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с лидерами парламентских фракций дату роспуска Верховной рады и параметры внеочередных выборов. Во вторник вечером Зеленский все же подписал указ о роспуске парламента. Одновременно в Киев прилетела миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая в течение двух недель будет изучать перспективность дальнейшего кредитования страны. Мнения об этих перспективах в Киеве пока расходятся.

В свой первый день Зеленский прибыл на работу не пешком, как в сериале, а на машине с охраной. Фото: EPA

Внеочередные парламентские выборы на Украине пройдут либо 21, либо 28 июля. Об этом заявили участники переговоров в администрации президента Украины, на улице Банковой: вице-спикер Ирина Геращенко и юридический советник президента Андрей Богдан, которого прочат на пост главы администрации президента по "квоте Коломойского". Вопреки ожиданиям многих, Владимир Зеленский прибыл на свое рабочее место не пешком или на велосипеде, как в сериале "Слуга народа", а уже в сопровождении охраны на представительском автомобиле.

После встречи Юлия Тимошенко заявила, что распускать парламент сейчас нельзя. В этом случае Рада не сможет принять поправки в избирательное законодательство, которых требует, в том числе, Зеленский. Помимо перехода к полностью пропорциональной системе выборов - по партийным спискам, без "мажоритарщиков", речь идет о снижении проходного барьера для партий до 3 процентов, а также о введении жесткого императивного мандата, во избежание миграции народных избранников между фракциями. Также президент не сможет заполнить предлагаемые лично им кадровые позиции: главы СБУ, министерства обороны, МИД и другие. То есть, по мысли Тимошенко, распущенный парламент откажется работать и голосовать в силу отсутствия мотивации, тогда как у Зеленского утверждают, что и после роспуска парламент может и обязан трудиться.

Впрочем, кажется, Зеленскому вопросы официального оформления своей "команды" пока не к спеху. По крайней мере, после аудиенции он оставил в статусе исполняющего обязанности главу оборонного ведомства Степана Полторака. Также, в полном соответствии с законом, несмотря на объявленную отставку премьера, продолжают исполнять обязанности все члены украинского кабинета министров, включая и самого Владимира Гройсмана, уже объявившего о желании стать парламентарием.

Напомним, что за исключением "силового блока", предлагаемого президентом, остальной состав правительства формируется парламентской коалицией после выборов. Таким образом, юридически все кадры Петра Порошенко, написавшие прошения об отставках, продолжают исполнять свои обязанности до назначения преемников.

При этом уже сейчас у Зеленского наметились кадровые проблемы: на второй день после инаугурации не объявлено имя главы его администрации и иной властной номенклатуры, которую не нужно согласовывать с парламентом. Как утверждают различные "источники" украинских СМИ, в окружении президента идет борьба между разными центрами влияния - близкими друзьями Зеленского со времен КВН, вместе с примкнувшими в ходе кампании "советниками", и собственно Игорем Коломойским.

Зато свои кадровые проблемы на украинском направлении активно решает США. По информации издания "Страна", полученной из американских дипломатических кругов, на должность посла или, как вариант - на место доказавшего свою некомпетентность Курта Волкера, в Вашингтоне, помимо прочих кандидатур, рассматривается некий Кори Миллс. Это бывший военный, "специалист по поддержке информационных проектов Государственного департамента в конфликтных регионах", в 2014 году тренировавший карательные батальоны, обеспечивавший безопасность экс-премьера Арсения Яценюка и на этой почве сдружившийся с главой МВД Арсеном Аваковым. В этой связи особое звучание приобретает заявление Зеленского, опубликованное его пресс-службой, с призывом ужесточить санкции против "страны-агрессора" и продолжать оказывать помощь в "возвращении Крыма и Донбасса". Заметим, что хотя в инаугурационной речи Зеленский избегал выпадов против России, после торжеств, во время встреч с иностранными гостями, он минимум трижды скатывался на уровень своего предшественника.

Тем временем на Украину с двухнедельной миссией прибыли представители МВФ, изучающие возможность дальнейшего кредитования Украины в объеме 1,3 миллиарда долларов. Еще до приезда представители фонда заявили, что чаемого избирателями Зеленского снижения стоимости газа для промышленности и населения допускать никак нельзя: снижать цены правительство может только в случае одновременного удешевления газа на мировом рынке, чего в горизонте полугода не ожидается. В этой связи часть советников Зеленского предлагают ему до конца года отказаться от дотаций МВФ, рассчитывая на свои силы. Также против сотрудничества с фондом неоднократно за последние дни высказывался Игорь Коломойский, место и значение которого в новой властной архитектуре Украины сегодня четко не определены.