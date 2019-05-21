Нестандартное жилье нравится далеко не всем покупателям. Продавцам на вторичном рынке приходится снижать цену на него. Дисконт может начинаться от 10 процентов и доходить до 50 процентов. В то же время в новостройках "оригинальность" планировок и решений только приветствуется, и, соответственно, повышает цену на объект.

В любое время проектировщики экспериментировали с форматами жилья, но не все из них прошли проверку временем. В первую очередь это квартиры с сидячими ванными, которых, к примеру, на московском вторичном рынке не менее трех процентов из общего объема предложения. "Современный потребитель покупать такое жилье, конечно, не хочет. Сидячая ванна для него - дикость. Но, вопреки этому, данные объекты очень быстро "вымываются" с рынка", - рассказывает Сергей Шлома, директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость. Чаще всего эти квартиры приобретаются "на первое время". В среднем квартиры с сидячей ванной продаются на 10-15 процентов дешевле, чем такое же жилье со стандартным санузлом.

В 2,3 раза дешевле стандартных однушек продаются квартиры-гостинки, построенные еще в советское время. Они узнаваемы по очень маленьким (2-3 квадратных метра) кухонным зонам и крошечному санузлу с сидячей ванной. Жилая комната в них, как правило, размером всего 10-12 квадратных метров, но есть исключения - до 18 "квадратов".

Гостинки нельзя назвать непопулярными. Напротив, эти квартиры быстро продаются и покупаются. Высокая ликвидность и обеспечивает им низкую цену. Но в среднем новый владелец такого жилья сам избавляется от него всего спустя три года.

"Совершая сделку по приобретению такого жилья, покупатель уже держит в уме следующую квартиру, прикидывая перспективы покупки полноценной жилплощади", - отмечает Сергей Шлома.

Мечта советского гражданина - квартира над аркой - сегодня тоже не в цене. А все потому что качественные характеристики таких квартир не на высоте. Расположенные сразу над арками комнаты на поверку оказываются холодными. Из-за того, что "арочные" помещения, по сути, находятся в соединении между двумя домами, в них лучше чувствуется вибрация, к примеру, от близлежащих дорог. В итоге цены стандартной квартиры и квартиры с дополнительной комнатой над аркой сегодня на вторичном рынке практически не отличаются.

Владельцам недвижимости специалисты не советуют оригинальничать и с ремонтом. Отделка, выходящая за рамки стандарта, всегда показание к дисконту. Продать квартиру с оригинальным интерьером нередко удается только с хорошей скидкой, размер которой доходит до 30 процентов.

Теряют популярность и сталинские "ампирные" дома. Особенно в изношенном состоянии, с деревянными перекрытиями и плохими коммуникациями. Покупатели не готовы мириться с минусами такого жилья, четырехметровыми потолками, которые не всегда к месту в современных интерьерах, отсутствием парковок и крошечными кухнями.

"В свое время это было самое престижное жилье в стране. Более того, в категории "элит" оно оставалось до середины 2000-х, несмотря на очевидные недостатки для современного потребителя", - говорит Сергей Шлома.

Сегодня квартира в сталинском доме, и особенно в сталинской высотке, это скорее символ. Такой объект привлекает внимание, вызывает интерес, однако не всегда устраивает при ближайшем рассмотрении. При этом добротные сталинские дома, а также ведомственные дома, возведенные из качественных стройматериалов, не теряют в цене и продаются без скидок.

Примечательно, что в новостройках отношение к нестандартному жилью строго противоположное. Оригинальность планировки здесь только добавляет квартире стоимости, в первую очередь за счет дополнительной площади. "Вряд ли кто-то из застройщиков станет проектировать двухуровневую двухкомнатную квартиру или однушку с собственной террасой. Нестандартные квартиры, как правило, большие. Именно по этой причине они стоят дороже", - рассказывает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

Квартиры евроформата уже давно неоригинальны, во всяком случае, для столичного рынка жилья

В Москве средняя стоимость квадратного метра квартир комфорт-класса с террасами равна 245 тысячам рублей, те же квартиры без террас стоят 215 тысяч рублей за квадратный метр. Дороже стоят и двухуровневые квартиры. В одной из столичных новостроек такие квартиры стоят 449,4 тысячи рублей за "квадрат", одноуровневые - 336,8 тысячи рублей за метр.

Причем два этажа в цене не только в новых объектах. В Доме Наркомфина средняя стоимость двухуровневых квартир равна 804 тысячам рублей за метр, а если жилье расположено в один уровень, его стоимость дешевле уже на 40 тысяч за метр. Заплатить больше придется и за окно в ванной, хотя такие квартиры пока в меньшинстве. В одном из столичных проектов эта опция добавляет 13 тысяч к цене каждого метра квартиры. Доплатить придется и за панорамное остекление.

А вот без доплаты можно получить квартиру евроформата, то есть с объединенной кухней-гостиной. А все потому, что такие решения уже перешли в разряд стандартных. "Квартиры евроформата уже давно неоригинальны, во всяком случае, для столичного рынка жилья, где практически в каждом проекте новостройки, наряду с классическим, предусмотрено жилье с объединенной кухней-гостиной", - отмечает Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group.