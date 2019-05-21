С каждым годом в России становится все больше музыкальных фестивалей. Они есть уже почти в каждом более-менее крупном городе. Джазовые, для поклонников рок-музыки, эстрады или электроники: разные!

А с этого года все больше и рэперских. В России теперь проходит почти 200 летних фестивалей. И если прежде большое число open-air проводилось за счет бюджетных предприятий или городских властей (например, "Рок над Волгой" или Московский фестиваль блюза, ныне закрытые), то теперь - справедливо! - ими, как правило, занимаются местные энтузиасты: продюсеры, промоутеры, спонсоры. Плюсов в том, чтобы летних фестивалей в России стало еще больше, немало.

Во-первых: поддержка местных артистов - даже на собирающем 200 тысяч зрителей "Нашествии" в первый день обязательно играют местные группы, из Тверской области.

Во-вторых: польза для развития внутри российского туризма. Обозреватель "РГ", побывавший на фестивале электронной музыки Alfa Future People в Нижегородской области, потом захотел вернуться туда уже во время отпуска: погулять по городу, поплавать в Волге...

Да и потом, такие open-air - огромная радость для местных жителей: когда еще к ним съедется столько звезд?! Музыкальных звезд?! Мы постарались выбрать самые значительные, интересные и яркие фестивали open-air этого лета.

Усадьба Jazz

Чем интересен

Сначала фестиваль пройдет в московском парке-усадьбе "Коломенское" (22-23 июня), затем в Санкт-Петербурге (13 июля), Доброграде (27-28 июля) и в Сочи (уже с 9 по 14 сентября).

Программа везде разная. Но обязательное условие: фестиваль проходит на фоне какой-то красивой усадьбы, исторической постройки или уникального природного ландшафта. Поэтому это одновременно и музыкальное событие, и увлекательные экскурсии.

Прежде в в Москве "Усадьба Jazz" проходила в интерьере дворцов и фонтанов Архангельского. Теперь переехала в "Коломенское", где достопримечательностей еще больше. Например, домик Петра I. Но не менее любопытно будет побывать и в Доброграде. Немногие пока о нем даже слышали. Это первый в России "частный город", который рядом с Ковровом строит один из бизнесменов, причем не для олигархов. И соблюдая все нормы комфорта, экологии и единения с природой.

Кого стоит послушать

"Усадьба Jazz" - самый разноплановый по музыке open-air России. В Москве, например, выступят мастер фанка и бравурных мелодий Иван Дорн, меланхоличные рокеры "Сплин", любимая хип-хоп-группа Квентина Тарантино Black Eyed Peace, пылкая рэперша Азалия Бэнкс. Вот только джаза в "Усадьбе Jazz" почти не осталось. Но в этом году за него ответят обладатель Grammy англичанин Джимми Каллум и Нино Катамадзе.

И в Доброграде программа очень увлекательная: Леонид Агутин, блюзмен и телеведущий Евгений Маргулис, рокеры Billy s Band...

Цена билетов

В Москве на один день - 5000 рублей. На два - 8500. В Санкт-Петербурге - от 2500 до 4500. В Доброграде: от 1600...

Недостатки

К сожалению, организаторы пока не догадались сделать единый абонемент на все фестивали для всех четырех городов сразу.

"Дикая мята"

Тульская область, деревня Бунырёво, 9-11 июня.

Чем интересен

Пожалуй, главный "семейный" музыкальный open-air России, куда можно приезжать с детьми. Здесь есть детские площадки, повсюду бродят готовые поиграть с ребятней сказочные персонажи. А еще - скалодром, прокат квадроциклов, бассейн для серфинга - на других open-air такого нет...

Кого стоит послушать

В этом году споют "Аквариум", Баста, а также легенды американского рока Primal Scream. Из экзотики - любители музыкальных коктейлей и киношуток Messer Chups и Анна Пингина, после "Мельницы" уже играющая с японскими музыкантами.

Цена билетов

Входной на три дня - 4500 рублей, семейный - 10 125.

Недостатки

Далеко: 140 километров от Москвы. В дни фестиваля ходит рейсовый автобус, но стоит дорого, да и не все поместятся. Можно ехать на электричке и местном автобусе. Но тоже не быстро, не дешево...

Stereoleto

Санкт-Петербург, 6-7 июля.

Чем интересен

Фестиваль проходит в историческом месте Санкт-Петербурга - Гавани Васильевского острова. И здесь выступает весь цвет альтернативной рок-музыки России.

Кого стоит послушать

В России впервые появится модный английский здоровяк с гортанным голосом и обоймой хип-хоп-хитов Rag N Bone Man. Будут "Мумий Тролль" и Монеточка.

Цена билетов

Входной билет на один день стоит 2800 рублей. На два - 4800.

Недостатки

Выступят 55 групп. Но явных хедлайнеров маловато.

"Нашествие"

Тверская область, 19-21 июля.

Чем интересен

Это главный рок-фестиваль страны, попасть сюда престижно как группам, так и зрителям со всей страны. Здесь выстраиваются палаточные лагеря: "Екатеринбург", "Ленинград", "Москва", "Казань"... "Нашествие" - маленький портрет России. Только музыкальный.

Кого стоит послушать

На "Нашествии" снова будут все: "Аквариум", Вячеслав Бутусов, "Би-2", "Сплин", "25/17", "ДДТ", "Браво", "Ночные снайперы"... Более 100 групп. Обратите внимание на тех, кто приедет впервые: "Горшенев", Anakondaz, возродившиеся Amatory...

Цена билетов

Входной стоит 1900 рублей. Но лучше покупать тот, что в фан-зону - 5500 рублей, зато около сцены.

Недостатки

Приезжать надо заранее, а то рискуете простоять в пробке часа три-четыре. Поэтому удобнее на электричке с Ленинградского вокзала - до Конаковского Мха.

"Чернозем"

Тамбов, 9-11 августа.

Чем интересен

Кажется, только здесь за палаточное место приходится платить символическую сумму в 5 рублей. А автомобильная парковка и вовсе бесплатная! Три группы представят здесь новые альбомы: "Люмен", Amatory и "Ария". А "Мураками", "Порнофильмы", F.P.G. и "Алиса" отметят юбилеи.

Кого стоит послушать

В этом году на многих летних фестивалях играют одни и те же группы: "Алиса", "Пикник", "Мумий Тролль", Гарик Сукачев... Все они споют и в Тамбове. Но "Ария", "КняZz" и Brainstorm, кажется, будут только здесь.

Цена билетов

Абонемент на три дня стоит 3800 рублей. На любой из дней - 2000. Довольно гуманные суммы.