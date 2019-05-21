Китай привлек с начала года рекордный объем иностранных инвестиций

Объемы инвестиций в Китай из таких важных стран, как Южная Корея, США и Германия, выросли на 114,1, 24,3 и 101,1 процента соответственно. В крупнейший в стране мегаполис Шанхай в последнее время перенесены региональные штаб-квартиры или центры исследований и разработок 27 транснациональных корпораций. Объем фактически используемых иностранных инвестиций в Шанхае за I квартал этого года вырос на 20,3 процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Вместе с тем в крупнейшей в стране по площадям специальной экономической зоне, в провинции Хайнань объем фактически используемых зарубежных инвестиций за первые 4 месяца этого года вырос примерно в 21 раз!

На фоне резкого замедления транснациональных финансовых потоков Китай продолжает сохранять высочайшие темпы роста привлечения инвестиций, что свидетельствует об уверенности международного капитала в перспективах развития Китая. Во-первых, обозначенная выше уверенность международного капитала основывается на колоссальных масштабах китайского рынка. Примерно 1,4 миллиарда человек населения и крупнейшая и самая быстро растущая в мире группа населения со средними доходами (средний класс) сформировала и продолжает формировать в Китае крупнейший в мире рынок с максимальным потенциалом. В I квартале этого года коэффициент вклада потребления в экономический рост Китая составил 65,1 процента. Потребление по-прежнему остается главным драйвером экономического развития Китая.

Во-вторых, уверенность международного капитала происходит благодаря наличию большой жизненной силы китайского рынка. Привлечение инвестиций за первые 4 месяца этого года отличается уникальными особенностями. Обрабатывающая промышленность и индустрия услуг, базирующиеся на высоких технологиях, стали новыми драйверами роста китайской экономики. По данным, опубликованным Минкоммерции КНР, за первые 4 месяца этого года объем фактически используемых иностранных инвестиций в обрабатывающей промышленности на базе высоких технологий в Китае составил около 52,5 миллиарда юаней (около 7,85 миллиарда долларов США), увеличившись на 73,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В-третьих, уверенность международного капитала происходит также благодаря общей стабильности китайского рынка. В последнее время Китай стал единственной ключевой экономикой, прогноз темпов роста которой Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения. Главный экономист МВФ Гита Гопинат полагает, что решительные меры и комплексное использование китайским правительством инструментов фискальной и денежно-кредитной политики - это главный инструмент поддержания и укрепления стабильности экономики КНР.

Согласно последнему "Докладу исследования деловой среды КНР", опубликованному Торговой палатой США в Китае, примерно 80 процентов опрошенных представителей американских компаний отметили, что в Китае инвестклимат улучшается или же остается на прежнем стабильном уровне. 62 процента респондентов рассматривают Китай в качестве одного из приоритетных регионов для инвестирования.

В ходе недавно прошедшего 2-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь" председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай в значительной степени расширит доступ иностранного капитала на свой рынок, укрепит международное сотрудничество в области защиты интеллектуальной собственности, увеличит объемы импорта товаров и услуг в более широких масштабах, эффективно реализует координацию международной макроэкономической политики, уделит еще большее внимание реализации политики открытости внешнему миру.

Поэтому нет никаких оснований бессмысленным шумом затмевать решимость и достижения Китая, направленные на укрепление национальной и глобальной экономики. Гигантский и стабильный китайский рынок не разрушить безосновательными обвинениями.