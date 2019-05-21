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Рубрика: Общество

Ученые выяснили, почему одни люди любят кошек, а другие - собак

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Исследователи пришли к выводу, что предпочтение тому или другому животному может быть обусловлено генетически.

По крайней мере, у каждого второго владельца собаки на выбор четвероногого друга, утверждают ученые, повлияла именно генетика. От генетики даже зависит и то, собаку какой породы предпочитает хозяин, - мопса, терьера, овчарку или пуделя. К такому выводу пришли ученые из Уппсальского (Швеция) и Ливерпульского (Великобритания) университетов. О результатах своего исследования они сообщили в журнале Nature.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Исследователи опросили с 2001 года по 2016 год 35 035 шведских пар-близнецов. Выяснилось: однояйцевые близнецы, которые генетически идентичны, часто либо оба имели собаку, либо ни один из них. Разнояйцевые близнецы, которые наследственно похожи и различны так же, как рожденные в разные сроки братья и сестры, не были солидарны друг с другом в этом вопросе: часто у одного близнеца была собака, а у другого - нет.

Исследователи пришли к выводу, что, по крайней мере, у каждого второго владельца собаки генетика влияет на то, что он живет с четвероногим другом.

Ученые предполагают, что это также связано с врожденной сильной потребностью заботиться о животных.

"Хотя наше исследование является первым, которое предоставило доказательства того, что человеческий генетический фактор может влиять на выбор собак, нам пока еще не ясно, какие именно гены вовлечены", - говорится в отчете.

Теперь в планах ученых - исследовать, какие генетические варианты имеют решающее значение для выбора собаки и в каком контексте они связаны с другими генетически детерминированными характеристиками, а также с аллергией, например, на шерсть собаки.

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