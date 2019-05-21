Ксения Шойгу подготовила ко дню рождения отца слайд-шоу из его фото

Ко дню рождения министр обороны РФ Сергей Шойгу получил от дочери Ксении трогательный подарок - слайд-шоу из фото разных лет. В своем Instagram она разместила подборку снимков главы оборонного ведомства, сопроводив их песней Леонида Дербенёва "А ты пиши мне" из кинофильма "Возьмите нас с собой, туристы".

На фотографиях разных лет - черно-белых и цветных, любительских и профессиональных - можно проследить весь жизненный путь Сергея Шойгу, от сидящего на руках родителей карапуза до министра, принимающего парад на Красной площади.

Справка "РГ"

Сергей Шойгу родился в 1955 г.

В 1977 г. окончил Красноярский государственный технический университет В 1991 г. возглавил Российский корпус спасателей и стал председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям. С 1994 года по 2012 год занимал пост министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С декабря 2012 года по настоящее время Сергей Шойгу возглавляет Министерство обороны РФ.