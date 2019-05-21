Специальный представитель Государственной Думы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта, легенда нашего хоккея Вячеслав Фетисов был назначен глобальным послом Специальной Олимпиады.

Одновременно с Вячеславом Фетисовым глобальным послом стала и супруга игрока - Ладлена Фетисова, которая более 15 лет организовывает в России мероприятия для детей с ментальными нарушениями.

Сам Вячеслав Фетисов в беседе с журналистами отметил, что гордится оказанной ему честью:

- Специальная Олимпиада самое быстро растущее олимпийское движение в мире. Спорт не знает границ и является той силой, которая всегда, во все времена объединяет людей, целые страны, народы . Как мне кажется, Специальная Олимпиада - это то, что может сегодня позиционировать Россию как одно из самых гуманных государств в мире.

Чета Фетисовых стала первыми из россиян, которые были назначены глобальными послами Специальной Олимпиады. В их число, кстати, входят 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс и княгиня Монако Шарлен.

Напомним,что Специальная Олимпиада - международное олимпийское движение, организовывающее спортивные мероприятия для детей с ментальными нарушениями.

Это третье в мире олимпийское движение наравне с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. В настоящее время движение объединяет более 5,5 миллиона атлетов в более чем 170 странах мира.

В России Специальная Олимпиада развивается с 1990 года.

На Всемирных летних Играх Специальной Олимпиады-2019, проходивших в марта этого года в Абу-Даби, приняли участие 153 спортсмена из 27 регионов Российской Федерации.

Наша команда показала себя с наилучшей стороны и вернулась на Родину с внушительным багажом из 89 золотых, 52 серебряных и 34 бронзовых медалей.