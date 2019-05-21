"Локомотив" и "Урал" спустя два года снова сразятся за Кубок России

Новости

В московском метро закрыли три станции 20:01
МИД: Россия не будет искусственно сворачивать отношения с Украиной 19:48
Матвиенко выбрала стажера из числа победителей конкурса "Лидеры России" 19:15
Число мелких ДТП увеличилось в Москве на 20% 19:06
В Госдуме назвали цель возбуждения дела о госизмене против Порошенко 19:00
Более 540 электронных деклараций принес новый эксперимент ФТС 18:58
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой 18:52
Сенаторы предложили отслеживать через ЕГАИС цепочку движения медспирта 18:41
Главную южнокорейскую газету "Чосон Ильбо" уличили во лжи 18:39
Медики рассказали об опасности совмещения чая и алкоголя 18:27
Песков рассказал про зарплаты в Кремле 18:25
Военнослужащие выяснят имя советского военнопленного по жетону 18:19
Более половины предпринимателей инвестируют в бизнес в этом году 18:18
Эксперт рассказал, чем опасны московские комары 18:00
Матвиенко: В России дорожат контактами с Республикой Сербской 17:30
Худруком театра имени Ленсовета стала Лариса Луппиан 17:25
Музей Прадо разрабатывает план спасения своих сокровищ на случай ЧП 17:11
Против Порошенко завели дело по государственной измене 17:02
В Госдуме предрекли провал попыток Киева помешать РФ вернуться в ПАСЕ 16:44
Эйфелеву башню временно закрыли из-за любителя экстрима 16:41
Патрушев обсудил вопросы безопасности туристов в Крыму 16:37
Видео: вся "Игра престолов" за полторы минуты 16:33
В Липецке предложили построить "Белорусский квартал" 16:32
В Москве снова стартует проект "Йога в парках" 16:31
Союзное государство подготовило памятку по правам граждан Беларуси и РФ 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
21.05.2019 19:42
Рубрика: Спорт

Финал с бэкграундом

"Локомотив" и "Урал" спустя два года снова сразятся за Кубок России
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
В среду определится новый обладатель Кубка России. За трофей на "Самаре Арене" сразятся столичный "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
У футболистов "Локомотива" и "Урала" богатая история личных встреч. Фото: РИА Новости У футболистов "Локомотива" и "Урала" богатая история личных встреч. Фото: РИА Новости
У футболистов "Локомотива" и "Урала" богатая история личных встреч. Фото: РИА Новости

Финальная пара выглядит не слишком многообещающе с точки зрения вывески, но это, если не знать историю очных встреч нынешних соперников. "Теплые" отношения команд начались как раз с финала Кубка страны в сезоне 2016/2017. Матч проходил на сочинском "Фиште" и завершился победой "железнодорожников" - 2:0. Впрочем, запомнилось вовсе не это, а, во-первых, массовый забег болельщиков "Локомотива" на поле прямо по ходу игры, и, во-вторых, драка самих футболистов, по итогам которой красные карточки получили по два игрока с каждой стороны баррикад.

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
Футболистам "Зенита" вручили чемпионский кубок

С тех пор матчи "Локо"и "Урала" стали принципиальными. По иронии судьбы, последняя встреча соперников состоялась буквально на днях в Екатеринбурге. И в качестве разогрева перед кубковым финалом получилась что надо. Без скандала снова не обошлось. На исходе часа игры, завершившейся ничьей - 2:2, главному арбитру матча Владимиру Москалеву хватило всего двух минут, чтобы показать две желтых карточки защитнику "Урала" Стефану Страндбергу и отправить того в раздевалку. Причем за первый фол хозяева получили еще и пенальти в свои ворота.

- Обидно. Сколько можно команду убивать? Кому такой футбол нужен? Ну вот кому, ответьте мне!? Для чего тогда нам вообще выходить на поле? - в своем репертуаре рвал и метал эксцентричный президент "Урала" Григорий Иванов.

Даже обычно спокойный наставник екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов не сдержался и назвал ударение Страндберга "полным бредом".

Можно теперь представить, с каким настроем "Урал" готовился к сегодняшнему матчу. Тем более даже, если не брать в расчет все реваншистские моменты, у подопечных Дмитрия Парфенова есть более чем серьезная мотивация. Ведь победа в турнире позволит екатеринбуржцам сыграть в Лиге Европы. "Локомотив" в этом плане основную задачу уже решил три дня назад. Та самая ничья с "Уралом" гарантировала команде Юрия Семина участие в Лиге чемпионов на следующий год.

Одним словом, есть все основания ждать в Самаре огненной битвы. Кстати, билеты на финал продавались хорошо. Еще накануне сообщалось, что на 45-тысячной "Самара Арене" уже выкуплена большая часть мест. В общем, антураж на матче будет соответствующий.

Где будем смотреть

22 мая, среда, "Матч ТВ"

18.30. "Локомотив" - "Урал". Прямая трансляция

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Урал" Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Кубок России по футболу 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков оценил риторику Зеленского
Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов
МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы
В Минобороны рассказали, как кормят российских солдат
Задержан заместитель губернатора Ростовской области по ЖКХ