"Локомотив" и "Урал" спустя два года снова сразятся за Кубок России

В среду определится новый обладатель Кубка России. За трофей на "Самаре Арене" сразятся столичный "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

Финальная пара выглядит не слишком многообещающе с точки зрения вывески, но это, если не знать историю очных встреч нынешних соперников. "Теплые" отношения команд начались как раз с финала Кубка страны в сезоне 2016/2017. Матч проходил на сочинском "Фиште" и завершился победой "железнодорожников" - 2:0. Впрочем, запомнилось вовсе не это, а, во-первых, массовый забег болельщиков "Локомотива" на поле прямо по ходу игры, и, во-вторых, драка самих футболистов, по итогам которой красные карточки получили по два игрока с каждой стороны баррикад.

С тех пор матчи "Локо"и "Урала" стали принципиальными. По иронии судьбы, последняя встреча соперников состоялась буквально на днях в Екатеринбурге. И в качестве разогрева перед кубковым финалом получилась что надо. Без скандала снова не обошлось. На исходе часа игры, завершившейся ничьей - 2:2, главному арбитру матча Владимиру Москалеву хватило всего двух минут, чтобы показать две желтых карточки защитнику "Урала" Стефану Страндбергу и отправить того в раздевалку. Причем за первый фол хозяева получили еще и пенальти в свои ворота.

- Обидно. Сколько можно команду убивать? Кому такой футбол нужен? Ну вот кому, ответьте мне!? Для чего тогда нам вообще выходить на поле? - в своем репертуаре рвал и метал эксцентричный президент "Урала" Григорий Иванов.

Даже обычно спокойный наставник екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов не сдержался и назвал ударение Страндберга "полным бредом".

Можно теперь представить, с каким настроем "Урал" готовился к сегодняшнему матчу. Тем более даже, если не брать в расчет все реваншистские моменты, у подопечных Дмитрия Парфенова есть более чем серьезная мотивация. Ведь победа в турнире позволит екатеринбуржцам сыграть в Лиге Европы. "Локомотив" в этом плане основную задачу уже решил три дня назад. Та самая ничья с "Уралом" гарантировала команде Юрия Семина участие в Лиге чемпионов на следующий год.

Одним словом, есть все основания ждать в Самаре огненной битвы. Кстати, билеты на финал продавались хорошо. Еще накануне сообщалось, что на 45-тысячной "Самара Арене" уже выкуплена большая часть мест. В общем, антураж на матче будет соответствующий.

Где будем смотреть

22 мая, среда, "Матч ТВ"

18.30. "Локомотив" - "Урал". Прямая трансляция