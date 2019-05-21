Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей. Злоумышленники создали сеть "медицинских клиник", хотя на самом деле работники не имели соответствующего образования.

Сначала сотрудники колл-центров обзванивали потенциальных "клиентов" и убеждали их пройти обследование в клинике. После того, как человек приходил на прием, лжеврачи говорили ему, что он болен и нужно начать дорогостоящее лечение. Чтобы оплатить лечение, мошенники уговаривали брать кредиты.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, было возбуждено уголовное дело, уже задержаны 25 человек. Кроме того, было установлено, что сетью "клиник" руководил ранее судимый иностранный гражданин.