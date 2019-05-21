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21.05.2019 17:30
Рубрика: Власть

Матвиенко: В России дорожат контактами с Республикой Сербской

Текст: Галина Мисливская

Российские власти ценят конструктивный диалог с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины и настроены на укрепление межпарламентского сотрудничества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Народной скупщины РС Неделько Чубриловичем. Год назад делегацию Совфеда во главе с председателем тепло принимали в столице республики Баня-Луке, теперь парламентарии Республики Сербской посетили Москву с ответным визитом.

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"Мы с теплотой вспоминаем наш прошлогодний визит в Боснию и Герцеговину, дружескую атмосферу и то гостеприимство, тепло, которое было оказано нашей делегации в Республике Сербской", - отметила Валентина Матвиенко.

"Мы заинтересованы в последовательной реализации Дейтонских соглашений и развитии сотрудничестве с Россией. Считаем, что ваш визит послужит укреплению межпарламентских связей, всего комплекса отношений между Россией и Республикой Сербской", - добавила она.

По словам главы Совфеда, в России рассматривают "Республику Сербскую как основного политического и экономического партнера в Боснии и Герцеговине" и дорожат конструктивным характером отношений с республикой.

Фото: Александр Борисов
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Неделько Чубрилович в ответном слове заявил, что прошлогодний визит делегации Совфеда стал важным событием не только для жителей Республики Сербской, но и для всей Боснии и Герцеговины. Сербские парламентарии настроены на продолжение контактов.

"Хотел бы вам направить приглашение для делегации РФ, состав которой вы могли бы сами определить, чтобы делегация посетила Республику Сербскую", - сказал он.

Также Чубрилович сообщил, что бывший президент Республики Сербской Милорад Додик, представляющий сейчас сербов в президиуме БиГ, надеется встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Напомним, что в Боснии и Герцеговине функцию главы государства исполняет коллективный орган власти - президиум. В него входят по одному представителю от босняков, сербов и хорватов

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