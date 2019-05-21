МГУ начал прием заявок на конкурс одаренных детей "Ученые будущего"

Начался прием работ на X конкурс для талантливых школьников "Ученые будущего". "Крупнейшее интеллектуальное соревнование по научной проектной деятельности среди старшеклассников" - так позиционируют мероприятие организаторы.

Конкурс пройдет в рамках IX Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, МГУ им. Ломоносова, Российской академии наук и правительства Москвы. Цель - поддержать одаренных детей, заинтересовать школьников наукой, а также повысить педагогическую квалификацию преподавателей России и зарубежных стран.

Победители конкурса 2019 года войдут в состав российской команды на Всемирном научно-техническом смотре ISEF (International Science and Engineering Fair) в США, а также получат приоритетное право на вхождение в российскую национальную сборную, которая будет участвовать в Пекинском научном конкурсе и международной конференции молодых ученых.

Конкурс "Ученые будущего" проводится по восьми категориям: физика, астрономия, химия, биология и науки о жизни, программирование, геология и науки о Земле, техника и инженерные науки, а также носимая электроника, электронные гаджеты, интернет вещей и 3D-моделирование.

Участвовать могут ученики старших классов (с 9-го по 11-й) российских школ и соответствующих классов в школах зарубежных стран. Участие в конкурсе бесплатное. Прием заявок - до 13 сентября 2019 года включительно. Финал конкурса и награждение победителей пройдет в рамках столичного этапа IX Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в МГУ с 11 по 13 октября 2019 года.