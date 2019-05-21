МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы

Попытки помешать завершению строительства газопровода "Северный поток-2" негативно сказываются на безопасности и стабильности Европы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на Европейской конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Вене.

По его мнению, этими действиями "фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности".

Замминистра обратил внимание, что санкционная политика в отношении России и других стран превратилась в "рутину международной дипломатии", а ее целью стало получение геополитического преимущества. "Это новая реальность в политическом смысле. Подобная практика была невообразима пару лет назад. Это тоже очень опасно, - заявил Грушко.

По словам дипломата, особое беспокойство вызывает распад основополагающих соглашений в сфере военной безопасности, а также повышение военной активности Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что европейскую безопасность невозможно выстраивать за счет отдельных государств. "В противовес этому мы видим наращивание военного потенциала НАТО якобы для ответа на угрозу с Востока. Усиление милитаризации регионов на границах с Россией и параллельные обвинения в адрес РФ в интенсивной военной активности вблизи границ стран НАТО - это абсолютно абсурдная ситуация, особенно если учесть то, кто именно подвел эти границы так близко к российским", - отметил замглавы МИД РФ.