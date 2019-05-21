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21.05.2019 12:44
Рубрика: Власть

МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы

Текст: Юрий Когалов
Попытки помешать завершению строительства газопровода "Северный поток-2" негативно сказываются на безопасности и стабильности Европы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на Европейской конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Вене.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

По его мнению, этими действиями "фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Замминистра обратил внимание, что санкционная политика в отношении России и других стран превратилась в "рутину международной дипломатии", а ее целью стало получение геополитического преимущества. "Это новая реальность в политическом смысле. Подобная практика была невообразима пару лет назад. Это тоже очень опасно, - заявил Грушко.

Фото: EPA
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По словам дипломата, особое беспокойство вызывает распад основополагающих соглашений в сфере военной безопасности, а также повышение военной активности Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что европейскую безопасность невозможно выстраивать за счет отдельных государств. "В противовес этому мы видим наращивание военного потенциала НАТО якобы для ответа на угрозу с Востока. Усиление милитаризации регионов на границах с Россией и параллельные обвинения в адрес РФ в интенсивной военной активности вблизи границ стран НАТО - это абсолютно абсурдная ситуация, особенно если учесть то, кто именно подвел эти границы так близко к российским", - отметил замглавы МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"
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