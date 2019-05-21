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21.05.2019 22:15
Рубрика: Власть

МИД России ответил на новые санкции США

Текст: Игорь Дунаевский

Новые антироссийские санкции выставляют США в "неприглядном свете" и наносят ущерб как двусторонним отношениям, так и возможностям для сотрудничества Москвы и Вашингтона. Такую оценку во вторник озвучили в МИД России, комментируя решение госдепартамента США включить в "черные списки" московский завод "Авангард", Тульское конструкторское бюро приборостроения и 11-й учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине. За последнюю неделю это уже второе расширение антироссийских санкционных списков.

Фото: Дмитрий Коробейноков/ РИА Новости www.ria.ru
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В Москве указали, что Вашингтон словно "торопится перечеркнуть позитивный характер" недавнего визита в Россию госсекретаря Майкла Помпео. США в очередной раз экстерриториально применили свое законодательство, обвинив российские организации в нарушении внутреннего американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией.

В МИД РФ считают, что "в реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права". Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что несколько дней назад "Вашингтон ввел санкции против специального отряда быстрого реагирования Росгвардии "Терек", словно стараясь помешать борьбе с террористами".

"Разумеется, Россия не свернет со своего курса, - резюмировали на Смоленской площади. - Хотят того в Вашингтоне или нет, Москва продолжит решительно отстаивать международное право, противостоять терроризму и сотрудничать с другими государствами по своему выбору".

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