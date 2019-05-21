МИД: Россия не будет искусственно сворачивать отношения с Украиной

Россия не намерена искусственно сворачивать двусторонние отношения с Украиной. Такой подход во вторник озвучил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что в Москве "настроены на позитив" и не собираются "искусственно сворачивать отношения с Украиной сверх того, что было сделано". Руденко обратил внимание на противоречивые заявления из окружения вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского, в том числе по двусторонним отношениям и Минским договоренностям, но выразил надежду на то, что новый глава государства "проявит ответственность" и "начнет адекватно оценивать реальную ситуацию" в своей стране.

На Смоленской площади рассчитывают, что на каком-то этапе стороны вернутся к вопросу о возвращении послов в Москву и Киев, хотя пока от команды Зеленского "таких сигналов не поступало". В беседе с агентством РИА Новости Руденко напомнил, что инициатива по отзыву послов принадлежала Киеву.